Imerys : un premier trimestre décevant

30/04/2018 | 12:48

Déception pour Imerys, dont le titre, bon dernier du SBF 120, lâche 4,1% à la mi-journée à la suite de comptes trimestriels marqués par un recul de la marge opérationnelle.



Celle-ci a en effet atteint 12,8% au terme des 3 premiers mois de 2018, soit un recul de 40 points de base que n'avait pas anticipé la communauté financière. Les changes ont par ailleurs pesé sur la période, quand bien même le chiffre d'affaires, très soutenu par les acquisition, s'est inscrit en hausse de 8,5% sur un an à près de 1,21 milliard d'euros.



Regrettant des comptes inférieurs à ses attentes, avec également une croissance des volumes un peu décevante (+1,2%, contre une augmentation de 2,2% l'an passé) du fait d'effets météo en Europe aux Etats-Unis, et dans une moindre mesure d'effets calendaires négatifs, Oddo a abaissé son objectif de cours de 86 à 84 euros, tout en maintenant son conseil 'neutre'.



L'intermédiaire s'attend à un momentum 'limité' sur le titre en raison d'un effet de base plus difficile et d'une poursuite de la pression sur les marges. Il a également ajusté à la baisse ses estimations d'Ebit de 3,8%, estimations désormais proches de celles du consensus.





