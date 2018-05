Imerys : Bryan Garnier n'est plus à 'achat'

15/05/2018 | 09:52

Bryan Garnier dégrade sa recommandation sur Imerys de 'achat' à 'neutre' et ramène sa valeur intrinsèque ('fair value') de 85 à 80 euros, voyant 2018 comme une possible 'année de transition' pour le groupe de spécialités minérales.



S'il reste 'positif pour le moyen terme au vu de l'ajustement graduel du portefeuille vers des activités plus dynamiques', le broker perçoit des éléments qui pèseront selon lui sur la visibilité à court terme.



Bryan Garnier suspecte que '2018 sera une année de transition avec un nouveau directeur général, une décision concernant l'activité tuiles d'argile et la pleine étendue de pression sur la marge opérationnelle'.



