Imerys : Oddo réduit sa cible

30/04/2018 | 15:32

Regrettant des comptes inférieurs à ses attentes, avec une marge opérationnelle en retrait et une croissance des volumes un peu décevante (+1,2%, contre une augmentation de 2,2% l'an passé), Oddo a abaissé ce lundi son objectif de cours de 86 à 84 euros, tout en maintenant son conseil 'neutre'.



L'intermédiaire s'attend à un momentum 'limité' sur le titre en raison d'un effet de base plus difficile et d'une poursuite de la pression sur les marges.



Il a également ajusté à la baisse ses estimations d'Ebit de 3,8%, estimations désormais proches de celles du consensus.





