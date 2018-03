IMMOBILIERE DASSAULT: le cash flow sera affecté en 2018 et 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Immobilière Dassault vient de dévoiler des résultats 2017 en légère progression. Ainsi, la foncière a enregistré un ANR EPRA en augmentation de 3,1% à 54,34 euros par action et un cash-flow courant en croissance de 2,1% à 12,1 millions d’euros. Quant à eux, les revenus locatifs se sont établis 16,1 millions d’euros, en croissance de 1,84%. Compte tenu de ces performances, la foncière proposera un dividende ordinaire de 1,24 euro par action.Au vu de l'importance des investissements à venir en 2018 et 2019 sur les immeubles du 127 Champs Elysées et du 16 rue de la Paix, la société proposera aux actionnaires qui le souhaitent l'option de prendre leur dividende en actions. La société envisage de verser en 2019, sauf changement de l'environnement économique, un dividende de même montant, également assorti de l'option de paiement en actions.Concernant ses perspectives 2018 et 2019, Immobilière Dassault indique que les projets en cours sur les immeubles du 127 Champs Elysées et du 16 rue de la Paix se traduiront par des travaux et des vacances qui affecteront négativement le cash-flow de la société. " Ces projets sont cependant susceptibles de générer des revalorisations significatives à terme dans les revenus et dans la valeur de ces actifs ", conclut la société.