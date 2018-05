IMPLANET : annonce la première publication de l’étude JAZZ®, présentée au Congrès de la NASS dans la revue JNS Spine

IMPLANET annonce la premièrepublication de l'étude

JAZZ®, présentée au Congrès de la NASS dans la revue JNS Spine

Bordeaux, Boston, le 02 mai 2018 à 8h00: IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annoncela publication des résultats de l'étude cliniqueprospéctive JAZZ® dans la chirurgie des déformations de la colonne vertébrale de patients américains présentés en octobre 2017 lors du congrès de laNorth American Spine Society(NASS), dans la revueJournal of Neurochirurgy Spine(JNS) de l'AmericanAssociation of Neurological.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet déclare:« La publication de cette étude dans une revue scientifique de premier plan validel'utilisation de la plateforme JAZZ® comme unealternative prometteuse dans la prévention de la PJK (cyphose jonctionnelle proximale-proximal junctional kyphosis). C'estune reconnaissance de la valeur ajoutée de JAZZ en chirurgie du rachis dégénératif. Le marché mondial de JAZZ® sur ce segment estde l'ordre de400 000 implants par an(1). Notre plateforme JAZZ®, enregistrée aux Etats-Unis et en Europe, est donc prête à saisir1ces opportunités de marché et augmenter de façon significative le champ des indications chirurgicalesdans le traitement des pathologies de l'adulte.»

Les premiers résultats de l'étudeduDocteur H. Francis Farhadi, du Centre médical de l'Université de l'État de l'Ohio (The Ohio State University Medical Center2) «Prospective Assessment of Early Clinical and Radiologic Outcomes Following Sublaminar Band Placement for Proximal Junctional Kyphosis Prophylaxis in Adult Spinal Deformity Surgery» (évaluation prospective des premiers résultats cliniques et radiologiquesde la pose d'un implant sous-laminaire en prophylaxie d'une cyphose jonctionnelle proximale dans lachirurgie des déformations de la colonne vertébrale chez l'adulte) démontre que JAZZ® représente une alternative prometteuse et inégalée dans la prévention de la PJK.

Malgré les avancées technologiques qui permettent à la chirurgie des déformations de la colonnevertébrale de corriger les défauts graves d'alignement sagittal, les pathologies d'usure des segmentsadjacents comme la PJKet l'échec jonctionnel proximal (proximal junctional failure- PJF) constituent la problématique majeure. Les chirurgiens ont recours à un grand nombre d'optionschirurgicales : 65% des chirurgiens utilisent des stratégies de prévention de la PJK pour plus de 40% de leurs patients(3). Les résultats del'étude du Dr Farhadi,montrentque l'utilisation deJAZZ® réduit le nombre de patients développant le syndrome de PJK à 7,5%, contre une moyenne de 30 à 60% selon la littérature clinique.

1Source i-Data pour l'année 2010: 702 761 procédures mondialement, Etude Health Advnce et données Société.

2« Prospective Assessment of Early Clinical and Radiologic Outcomes Following Sublaminar Band Placement for Proximal Junctional Kyphosis

Prophylaxis in Adult Spinal Deformity Surgery » (évaluation prospective des premiers résultats cliniques et radiologiques dela pose d'unimplant sous-laminaire en prophylaxie d'une cyphose jonctionnelle proximale dans la chirurgie des déformations de la colonne vertébrale chezl'adulte)

3Les résultats de l'enquête 2014 SRS dans la cyphose jonctionnelle proximale et l'échec jonctionnel proximal (Proximal Junctional Kyphosis(PJK) etProximal Junctional Failure(PJF)), publiés dans le Numéro 11, Volume 40 de la revue SPINE, pages 829 à 840, sont une source deconnaissances précieuses permettant d'avancer le traitement de la PJK et du PJF.

À propos d'IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique.Son produit phare, l'implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologiesrachidiennes nécessitant uneintervention de fusion vertébrale. La plateforme d'orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de latraçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l'autorisationréglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l'autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie46 collaborateurs et a réalisé un chiffred'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017. Plusd'informations surwww.implanet.com.Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Sociétérappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d'actions en circulation est disponible sur sonsite internethttp://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

