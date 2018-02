Implanet : partenariat finalisé avec L&K Biomed

27/02/2018 | 09:33

Implanet annonce la finalisation du partenariat signé en décembre 2017 avec la société coréenne L&K Biomed Co, Ltd, avec la signature des contrats de distribution croisée de leurs produits respectifs en Asie et en Europe.



En Asie et en Océanie, L&K Biomed distribuera la plateforme Jazz. Dans un premier temps, en plus du marché coréen, l'objectif est de pénétrer conjointement le marché japonais. Ensuite, le marché chinois sera ciblé.



De son côté, Implanet va distribuer en Europe les produits L&K Biomed, complémentaires à Jazz notamment en France, au Royaume-Uni et en Allemagne avec pour objectif d'y devenir un acteur de taille significative.



