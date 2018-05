Implanet : publication d'une étude sur JAZZ dans la revue JNS

02/05/2018 | 09:41

Implanet annonce la publication des résultats de l'étude clinique prospéctive JAZZ dans la chirurgie des déformations de la colonne vertébrale de patients américains, dans la revue Journal of Neurochirurgy Spine (JNS) de l'American Association of Neurological.



'La publication de cette étude dans une revue scientifique de premier plan valide l'utilisation de la plateforme JAZZ comme une alternative prometteuse dans la prévention de la PJK (cyphose jonctionnelle proximale)', réagit le directeur général Ludovic Lastennet.



Les résultats de l'étude du Dr Farhadi, du Centre médical de l'Université de l'État de l'Ohio, montrent en effet que l'utilisation de JAZZ réduit le nombre de patients développant le syndrome de PJK à 7,5%, contre une moyenne de 30 à 60% selon la littérature clinique.



