Assemblée générale 2018: Approbation de toutes les propositions

Dietlikon, le 27 mars 2018 - L'Assemblée générale ordinaire d'Implenia SA a approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration. Les actionnaires ont notamment autorisé la distribution d'un dividende ordinaire de 2,00 francs par action (2017: 2,00 francs). Ils ont par ailleurs donné décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction pour l'exercice 2017 et approuvé le dernier rapport de rémunération dans le cadre d'un vote consultatif.

Chantal Balet Emery, qui était membre du Conseil d'administration depuis mars 2013, avait décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat lors de l'Assemblée générale de cette année. Le Conseil d'administration et le Group Executive Board remercient Chantal Balet Emery de ses précieux services et de son engagement de longue date en faveur du Groupe. Les actionnaires ont élu Martin A. Fischer comme nouveau membre du Conseil d'administration. Le mandat des actuels membres du Conseil d'administration, Hans Ulrich Meister (Président), Kyrre Olaf Johansen, Henner Mahlstedt, Ines Pöschel et Laurent Vulliet, a été renouvelé pour une période supplémentaire.

Au premier trimestre, Implenia a de nouveau enregistré une progression de son carnet de commandes, lequel s'établit vers la fin de la période à CHF 6,4 milliards, contre CHF 6,0 milliards en fin d'année 2017.

Contact médias chez Implenia:

Reto Aregger

Head of Communications Group

Téléphone: +41 58 474 74 77

communication@implenia.com