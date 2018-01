C O MM U N I Q U É D E P R E S S E

Implenia démarre l'année 2018 en remportant des contrats en Allemagne -

Logements et surfaces commerciales à Dortmund | Centre de service clients pour Liebherr-Nenzing à Hambourg | Montant des contrats de plusieurs dizaines de millions

Dietlikon/Neu-Isenburg, 17 janvier 2018-Implenia a remporté deux nouveaux contrats dans le secteur du bâtiment en Allemagne. A Dortmund, Implenia construira le «Wohnquartier an der Berswordtstraße» pour lasociété hambourgeoise d'investissement et de développement immobilierREVITALIS REAL ESTATE AG et, à Ham-bourg, un centre de service clients pour Liebherr-Nenzing. Ces deux contrats représentent un montant de plu-sieurs dizaines de millions.

Le projet «Wohnquartier an der Berswordtstraße», qui sera réalisé au sein du quartier Kreuzviertel de Dortmund, comportera, sur une surface brute de plancher d'environ 48000 mètres carrés, 222 logements et 365 studios, une surface commerciale et environ 200 places de parking en sous-sol. La durée de construction sera de 24 moisà partir du début des travaux de gros œuvre. Ceux-ci débuteront en août2018. Le choix d'Implenia pour l'attribution de ce contrat s'explique non seulement par son expertise en matière d'exécution de grands projets, mais aussi par le fait qu'elle avait été en mesure, dans le cadre d'un partenariat précédent, de présenter despropositions d'optimisation des coûts au maître de l'ouvrage, ce qui permettra de réaliser ce projet de construc-tion en respectant le budget prévu.

Dans le port de Hambourg, Implenia construira un centre de service clients pour Liebherr-Nenzing d'un montant d'environ EUR20 millions (CHF23 millions). Pour le calcul du bâtiment administratif, de l'atelier et de l'entrepôt destinés à la maintenance et à la réparation de grands engins, Implenia s'est fondée exclusivement sur le BIM,en y intégrant tous les corps de métiers. Ce projet devra être réalisé, clés en main, en l'espace de 18mois, pour être remis au client mi-2019. «Nous sommes heureux d'avoir remporté ces contrats», a déclaré MatthiasJacob, responsable de la Division Implenia Hochbau Deutschland. «Ils montrent que notre expérience et notre savoir-faire sont appréciés à leur juste valeur par le marché allemand et par nos clients».

Implenia réalise dans le quartier Kreuzviertel de Dortmund un nouvel espace urbain avec des logements, des studios, une surface commerciale et des places de parking en sous-sol (illustration: © MPP MEDING PLAN + PROJEKT GMBH).

