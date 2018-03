Implenia trouve un investisseur pour la Lokstadt à Winterthur: SWICA

En SWICA, Implenia a trouvé pour la tour d'habitation «Bigboy» un investisseur fortement enraciné au plan régional. L'immeuble sera directement adjacente à la future Dialogplatz. Afin de garantir sa haute qualité esthétique et urbanistique, un concours d'architectes a été lancé pour l'îlot 1. Un jury évaluera les projets présentés en collaboration avec la ville de Winterthur, probablement en juillet 2018.

Dans le cas de l'immeuble «Krokodil», le développement est déjà arrivé à un stade plus avancé. Deux coopératives de Winterthur et une fondation de placement y participeront à la création d'espaces d'habitation et de travail durables et d'utilité publique. La première pierre de ce bâtiment, le premier du nouveau quartier, sera posée au printemps 2018. Implenia lancera dans les prochaines semaines la commercialisation active des logements en PPE de l'immeuble «Krokodil».

Le projet global Lokstadt sera réalisé selon les exigences de la voie SIA vers l'efficacité énergétique. Il sera par ailleurs le premier site de Winterthur à bénéficier du certificat «Site à 2000 watts», ce qui constitue un jalon important en matière de développement urbain durable. Avec SWICA comme partenaire, Implenia franchit une nouvelle étape majeure dans le déploiement du nouveau quartier urbain. Implenia crée au sein de la Lokstadt un lieu durable et animé offrant des espaces de liberté pour tous.

Implenia réalise en plusieurs étapes, sur une période de dix ans, le nouveau quartier urbain Lokstadt. A terme, celui-ci offrira à ses futurs habitants des espaces de divertissement, de vie et de travail sur environ 120 000 m2. (Image: Implenia)

