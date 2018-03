INDITEX : la croissance organique a fortement ralenti en 2017, à 5%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Inditex a enregistré une croissance de 7% de son bénéfice net en 2017 (exercice clos fin janvier) à 3,368 milliards d'euros, et de 7% (12% à changes constants) de son Ebit à 4,314 milliards. Le chiffre d'affaires du groupe espagnol a atteint de son côté 25,336 milliards d'euros, en croissance de 9% dont 10% à changes constants. En données organiques, la croissance d'Inditex a atteint 5% en 2017. Elle avait été de 10% en 2016. Inditex propose un dividende en croissance de 10,3% à 75 cents par action.