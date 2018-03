Inditex : résultats annuels en ligne avec les attentes

14/03/2018 | 09:25

Inditex recule de 1,1% à Madrid, suite à la publication par le groupe textile espagnol d'un résultat net en hausse de 7% à 3,37 milliards d'euros au titre de l'exercice écoulé, à peu près en ligne avec les attentes.



La maison-mère de l'enseigne Zara a vu son profit opérationnel connaitre une progression similaire à 4,3 milliards, pour un chiffre d'affaires en croissance de 9% à plus de 25,3 milliards d'euros, dont une croissance de 41% des ventes sur Internet.



Fort de ces performances, le groupe proposera un dividende de 0,75 euro par action, en hausse de 10,3%. Il affiche une croissance de ses ventes en magasins de 9% en monnaies locales sur les six premières semaines du nouvel exercice.



