Inditex : Bryan Garnier reste à 'achat' après les résultats

15/03/2018 | 10:17

Bryan Garnier réitère sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 35 euros sur Inditex, au lendemain de la publication des résultats annuels et d'un point d'activité de la maison-mère de l'enseigne Zara.



'Les investisseurs ont été particulièrement rassurés par le message optimiste de la direction pour la marge brute, avec l'absence d'effet de changes négatif majeur pour 2018 et d'impact dilutif lié aux ventes en ligne en croissance rapide', estime le broker.



L'intermédiaire financier laisse ses estimations pour les exercices 2018 et 2019 du groupe textile espagnol globalement inchangées et pense que 'les anticipations du consensus devraient maintenant se stabiliser'.



