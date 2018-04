Infoclip : Dynamics 365 va s’enrichir de nouveautés ciblant les PME

La mise à jour de printemps de Microsoft Dynamics 365, ce mois d'avril, va inclure la disponibilité générale de Microsoft Dynamics 365 for Marketing, qui s'adresse au PME tout comme un nouveau plan «Professionnal» pour le module CRM Dynamics 365 for Sales.

Ce mois d'avril, la prochaine mise à jour de Microsoft Dynamics 365 (solution cloud combinant des capacités de CRM et d'ERP) va livrer plusieurs nouveautés ciblant les PME. Notamment avec la disponibilité générale de Microsoft Dynamics 365 for Marketing (actuellement en preview), qui se destine aux PME souhaitant aller au-delà de l'e-mail marketing, précise Microsoft. La solution promet de générer plus de prospects en se basant sur différents canaux, en alignant procédures sales et marketing à l'aide de workflows automatisés.

L'update de printemps de Dynamics 365 va en outre proposer un nouveau module de type CRM, intitulé Dynamics 365 for Sales Professional. A l'instar de Salesforce qui a récemment allégé son CRM pour cibler les petites entreprises, Microsoft Dynamics 365 for Sales Professional s'adressera aux entreprises n'ayant pas besoin de toutes les fonctionnalités de Dynamics 365 for Sales (dont l'offre de base commence à 95 dollars mensuels par utilisateurs).

La firme de Redmond n'a par encore précisé le tarif du futur plan Professional de son module CRM, ni les fonctionnalités exactes qu'il inclura. La mise à jour de Common Data Service for Apps va en outre profiter à Dynamics 365, qui va proposer une intégration plus poussée avec PowerApps, service qui permet de créer intuitivement (en «point-and-click») des applications d'entreprise dans l'environnement Microsoft.