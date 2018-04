Infoclip : Prélèvement à la source, l'administration communique

» qui présente les objectifs et les modalités du prélèvement à la source (PAS), à savoir : • le périmètre de la réforme (revenus concernés, modalités pour les verseurs de revenus) et son calendrier ; • l'impact de la réforme pour les retraités et les salariés ; • le dispositif d'assistance pour les collecteurs et les contribuables ; • la phase de test 2018 (pilote).

La partie «

Expliquer le prélèvement à la source

», qui comporte :

• une partie juridique : rôle et responsabilité du collecteur, application du taux non personnalisé, crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR),… ;

• une partie technique sur la phase préparatoire à la mise en œuvre de la réforme en 2018 : actions à mener par le collecteur, description de la phase pilote 2018, préfiguration des bulletins de paie… ;

• la charte des éditeurs de logiciels de paie. Cette charte recense les bonnes pratiques permettant aux éditeurs de logiciels de paie d'assurer la mise en œuvre du PAS au 1er janvier 2019 dans des conditions optimales de sécurisation pour leurs clients ;

• des brochures d'information décrivant les modalités de mise en œuvre de la réforme. La brochure « Tout savoir sur le prélèvement à la source »est un document générique pour les entreprises. D'autres brochures déclinent cette présentation générale sous forme de focus sur les points particuliers pouvant intéresser les chefs d'entreprise, les comptables, les services RH et paye ;

• un support de communication sous forme de diaporama : calendrier, principes, grandes étapes, modalités techniques et accompagnement. Il peut être utilisé ou diffusé et peut être adapté aux besoins des collecteurs.