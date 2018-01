Informa : GB-Informa discute du rachat d'UBM pour plus de £3 mds

(Actualisé avec précisons)

Le britannique Informa, spécialisé dans les médias et les bases de données, discute avec son compatriote UBM, groupe de communication et d'événementiel, du rachat de ce dernier pour plus de trois milliards de livres (3,37 milliards d'euros).

La proposition de mariage est sur la base d'une acquisition en actions et en numéraire de la totalité du capital d'UBM par Informa, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué commun.

L'action UBM a terminé en hausse de 5,2% en Bourse de Londres, tandis qu'Informa a gagné 0,2%.

Les deux entreprises pourraient annoncer une éventuelle offre dès mercredi, ont rapporté deux sources au fait des discussions.

L'offre valoriserait UBM au-dessus de sa capitalisation boursière actuelle, qui est de 3,1 milliards de livres, ont précisé ces sources à Reuters.

La capitalisation boursière d'Informa s'élève à 6,1 milliards de livres.

"Rien ne dit que (ces discussions) déboucheront sur une offre ou n'indique quels en seraient les termes éventuels", précisé les deux sociétés.

Informa dispose d'un délai jusqu'au 13 février à 17 heures GMT pour soumettre une offre officielle ou y renoncer pour une période d'au moins six mois en vertu des règles britanniques sur les fusions et acquisitions.

Ni UBM ni Informa n'étaient disponibles dans l'immédiat pour répondre aux demandes de commentaires

En 2008, un projet similaire visant à fusionner les deux sociétés afin de donner naissance à un groupe de médias B2B n'était pas allée à son terme.