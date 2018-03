Infosys : vers un retrait de la cote à Paris

14/03/2018 | 15:09

Infosys a fait part ce mercredi via un communiqué de sa volonté de retirer ses American Depositary Shares (ADS) de la cotation d'Euronext Paris et Euronext Londres.



Cette décision d'abord motivée par le faible volume moyen des opérations quotidiennes d'Infosys ADS sur ces Bourses en comparaison des exigences administratives qui y sont associées.



Cette désinscription sera effective sous réserve de l'approbation d'Euronext Paris SA et d'Euronext Londres Ltd.



Le retrait de ces cotations n'affectera ni le nombre d'actions, ni la structure du capital, ni le flottant d'Infosys.



Enfin, Infosys ADS continuera d'être cotée au NYSE sous le symbole 'INFY' et les investisseurs pourront continuer à négocier leurs ADS à la Bourse de New York comme auparavant.





