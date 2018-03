INGENICO GROUP : Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Communiqué de presse Paris, le 29 mars 2018

Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Programme de rachat d'actions autorisé par l'AGM du 10 mai 2017 (11e résolution).

Conformément à la réglementation applicable, Ingenico Group déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, du 20 mars au 28 mars 2018.

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier

(Code ISIN) Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC) INGENICO GROUP 969500C1KK5OLNWK1S69 20.03.2018 FR0000125346 100 000 67,7470 XPAR INGENICO GROUP 969500C1KK5OLNWK1S69 21.03.2018 FR0000125346 50 000 66,8141 XPAR INGENICO GROUP 969500C1KK5OLNWK1S69 22.03.2018 FR0000125346 105 000 63,9172 XPAR INGENICO GROUP 969500C1KK5OLNWK1S69 23.03.2018 FR0000125346 50 000 64,3505 XPAR INGENICO GROUP 969500C1KK5OLNWK1S69 26.03.2018 FR0000125346 50 000 64,7438 XPAR INGENICO GROUP 969500C1KK5OLNWK1S69 27.03.2018 FR0000125346 50 000 64,8650 XPAR INGENICO GROUP 969500C1KK5OLNWK1S69 28.03.2018 FR0000125346 50 000 64,8071 XPAR

À propos d'Ingenico Group

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l'ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain. S'appuyant sur le plus large réseau d'acceptation de paiement dans le monde, nos solutions s'adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque.

Contacts / Ingenico Group

Investisseurs

Laurent Marie

VP Relations investisseurs &

Communication financière

laurent.marie@ingenico.com

(T) / (+33) (0)1 58 01 92 98 Investisseurs

Kevin Woringer

Responsable

Relations investisseurs

kevin.woringer@ingenico.com

(T) / (+33) (0)1 58 01 85 09



Communication

Coba Taillefer

Responsable

Communication externe

coba.taillefer@ingenico.com

(T) / (+33) (0)1 58 01 89 62

Événements à venir Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 : 25 avril 2018

