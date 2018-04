INGENICO GROUP : Premier Trimestre 2018 : Une performance conforme à nos attentes

Communiqué de presse Paris,

25 avril 2018

Performance T1 en ligne avec nos attentes

Chiffre d'affaires de 581 millions d'euros impacté d'un effet change négatif de 40 millions d'euros

Retrait de 5 % en données comparables et en progression de 3% ajusté de la démonétisation indienne et de la migration PCI en Europe

Retail ressort en croissance de 7% en données comparables

Recul de 15% de Banques & Acquéreurs pénalisé par l'effet de comparaison en Inde et en Europe

Retour à la croissance dès le T2'18 et accélération au second semestre 2018

Croissance à deux chiffres pour Retail et croissance modeste pour Banques & Acquéreurs en 2018

Objectifs 2018 réitérés : EBITDA compris entre 545 et 570 millions d'euros

25 à 30 millions d'euros d'impact négatif des taux de change intégré dans la guidance

Conversion de l'EBITDA en free cash-flow ajusté supérieure à 45%



Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du premier trimestre 2018.

Philippe Lazare, Président-directeur général d'Ingenico Group, a commenté : « Le début de l'année est parfaitement en phase avec nos attentes. L'intégration de Bambora et de ses solutions end to end nous ouvre de nouvelles perspectives de marché et nous conforte dans une accélération de la dynamique de croissance à l'échelle du Groupe. La résilience des marchés de Retail et le pipeline de projets de Banques & Acquéreurs nous permettent d'anticiper une amélioration graduelle de la dynamique dès le deuxième trimestre, reflétée par une croissance organique positive. Dans ce contexte, nous abordons les trimestres à venir avec confiance et réitérons notre guidance 2018. Notre organisation, nos actifs et nos offres sont en ordre de marche et nous permettent d'accélérer vers nos objectifs 2020.»

Chiffres clés du premier trimestre

T1 2017 Publié T1 2017

Pro forma* T1 2018 M€ % Variation M€ M€ Comparable1 Publiée Retail 243 299 302 7% 24% SMBs 33 81 88 13% 169% Global Online 111 118 119 11% 7% Entreprise 99 100 95 -2% -4% Banques & Acquéreurs 351 354 280 -15% -20% EMEA 142 137 114 -14% -20% Amérique Latine 40 40 34 0% -16% Amérique du Nord 37 37 30 -7% -18% Asie-Pacifique 132 140 101 -22% -23% TOTAL 594 653 581 -5% -2% * Les chiffres 2017 PF incluent les acquisitions réalisées au cours de l'année 2017 à 100%

Performance du premier trimestre 2018

Au premier trimestre 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 581 millions d'euros, en retrait de 2% à données publiées, incluant un effet de change négatif de 40 millions d'euros. A données comparables, le chiffre d'affaires recule de 5% par rapport au premier trimestre 2017. Ajustée de l'effet relatif à la démonétisation indienne et à la migration des terminaux PCI V1 vers la norme V3 en Europe, la croissance aurait été de 3% à données comparables.

La business unit Banques & Acquéreurs a inscrit un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros, en recul de 20% à données publiées, impacté par un effet de change négatif de 22 millions d'euros. A données comparables, l'activité ressort en décroissance de 15% au cours du premier trimestre 2018. Ajusté de la base de comparaison élevée liée aux évènements exceptionnels en Inde et en Europe, le retrait à données comparables aurait été de 1%. Au cours du trimestre, Banques & Acquéreurs a poursuivi son effort d'innovation notamment avec le lancement de la nouvelle plateforme Axium ou encore le développement d'une solution PIN on Glass dédiée aux micro-marchands.

Europe, Moyen Orient & Afrique (-14%) : La performance du trimestre en Europe de l'Ouest a été affectée par une base de comparaison très élevée, relative à la migration de parcs de terminaux PCI V1 vers la norme PCI V3 qui s'est largement opérée en 2017. L'Europe de l'Est a moins contribué à la croissance de la région en raison de sa solide performance tout au long de l'année 2017; mais, les initiatives locales devraient soutenir la dynamique au cours des prochains trimestres. La Russie et les pays du Moyen-Orient conservent leur profil de croissance dans la continuité de leur forte performance en 2017.



Asie-Pacifique (-22%) : Comme attendu, la performance trimestrielle reflète les effets de la démonétisation en Inde qui s'est tenue l'année dernière. Pour rappel, le T1'17 fut le trimestre le plus important des trois trimestres concernés par cette initiative gouvernementale. La Chine reste résiliente par rapport à l'année dernière, toujours soutenue par le succès des APOS (près de 350 000 unités livrées) et le retour de commandes en provenance des Banques. En Australie, l'activité a été pénalisée par le décalage d'appels d'offre sans aucun impact sur nos prévisions annuelles. L'Asie du Sud-Est repart en croissance, principalement tirée par la reprise de l'Indonésie affectée l'année dernière par des changements règlementaires. Les autres pays de la région restent dynamiques, comme le Japon, où la transition vers des équipements EMV commence à se matérialiser en amont des Jeux Olympiques 2020 de Tokyo.

Amérique Latine (0%) : La performance trimestrielle ressort en ligne avec nos attentes. Le Mexique reste tiré par le déploiement de Telium Tetra et l'Argentine contribue nettement à la croissance, alors que le Brésil continue de peser sur la performance de la région. Malgré ce recul, les signaux d'une reprise brésilienne restent d'actualité et la dynamique devrait s'améliorer tout au long de l'année au regard du nombre d'appels d'offre en cours.



Amérique du Nord (-7%) : Le trimestre a été affecté par le large déploiement de Telium Tetra au Canada ainsi qu'une commande significative d'un client aux Etats-Unis au T1'17. Malgré ce recul, la performance est en ligne avec nos attentes et reste bien orientée sur l'année. L'adoption de nos solutions mobiles se poursuit avec la signature d'un nouveau contrat avec un Integrated Software Vendor (ISV) spécialisé dans la restauration ou encore le déploiement d'équipements mobiles dans les magasins d'un leader de l'électronique grand public. Par ailleurs, le partenariat annoncé dans le secteur « Unattended » devrait monter en puissance progressivement et tirer la croissance de la région. Au global, grâce au lancement de notre nouvelle gamme mobile d'ores et déjà opérationnelle, nos partenariats avec les ISVs qui se développent et nos contrats en phase de pilote, nous sommes confiants dans la dynamique de croissance positive des prochains trimestres.

La business unit Retail affiche un chiffre d'affaires de 302 millions d'euros, en progression de 24% à données publiées, incluant un effet de change négatif de 18 millions d'euros. La croissance à données comparables ressort à 7% au cours du premier trimestre 2018. Ajustée de la démonétisation indienne, la croissance à données comparables aurait été de 9%. L'intégration de Bambora se passe comme prévu et nous confirmons les 30 millions d'euros de synergies nettes à horizon 2020 au niveau de l'EBITDA.

Small & Medium Businesses (+13%) : La division enregistre une forte performance ce trimestre, notamment tirée par la signature d'environ 4 000 nouveaux contrats par mois. En parallèle, la contribution de Bambora à la croissance ressort en ligne avec nos attentes, la société continue de développer son modèle, à la fois sur le plan géographique avec le déploiement de son offre en Suisse, et sur le plan de l'innovation suite au lancement de son nouveau service d'avance de trésorerie aux marchands. La mise en place des synergies relatives à l'intégration de Bambora est également en ligne avec nos attentes, notamment avec la connexion de la plateforme d' acquiring à nos plateformes existantes ou encore le développement en cours de synergies commerciales.



Global Online (+11%) : La performance trimestrielle ressort en ligne avec nos attentes notamment avec la réalisation de certaines étapes clés. En Inde, la fusion entre Techprocess et EBS est aujourd'hui effective et les équipes sont désormais concentrées sur le développement de nouvelles opportunités commerciales dans un marché local prometteur. En parallèle, les plateformes de Global Online ont été connectées à la plateforme d'acquiring de Bambora. A cette occasion, le Groupe a pu internaliser les flux de clients représentant 1 milliard d'euros de transactions par an. La satisfaction client continue de s'améliorer, le taux de churn ayant atteint un plus bas historique.



Entreprise (-2%) : La performance a été soutenue par la bonne dynamique des activités de services de paiement instore qui continue de s'étendre en Europe de l'Ouest. Le développement des solutions omnichannel à l'échelle paneuropéenne se poursuit comme l'illustre la signature du contrat avec ADEO (Leroy Merlin, Alice Délice, etc.). En parallèle, la dynamique a été compensée par la démonétisation indienne qui est intervenue en 2017 et qui a créé un effet de comparaison élevée. Ajustée de cet élément exceptionnel, la performance organique de la division aurait été de 2%.

Perspectives 2018 réitérées

En 2018, Ingenico Group anticipe un EBITDA entre 545 millions d'euros et 570 millions d'euros. Cet objectif intègre environ 25-30 millions d'euros d'impact négatif des taux de change. En raison d'une base de comparaison élevée et de l'agenda de nos différents projets, la saisonnalité de 2018 se traduira par un premier semestre relativement faible, rattrapé par un second semestre plus dynamique.

Nos prévisions annuelles reposent sur une croissance de Retail à deux chiffres et une croissance modeste de Banques & Acquéreurs. Nous anticipons une reprise de la croissance organique au niveau du Groupe au deuxième trimestre avec l'amélioration de tendance de Banques & Acquéreurs. Le second semestre profitera d'une croissance plus forte tirée par l'accélération de Retail et l'amélioration de la dynamique de Banques & Acquéreurs.

Conférence téléphonique

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 sera commenté lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le 25 avril 2018 à 18h00, heure de Paris (17h au Royaume-Uni). Elle sera accessible en composant l'un des numéros suivants : +33 (0)1 72 72 74 03 (depuis la France), +1 646 722 4916 (pour les États-Unis) et +44 (0)20 7194 3759 (pour l'international) avec le numéro de conférence : 86931991#. La présentation sera disponible sur www.ingenico.com/finance

Le présent document contient des données de nature prospective. Les tendances et objectifs indiqués dans le présent document sont fondés sur des données, hypothèses et estimations, considérées comme raisonnables par Ingenico Group. Ces données, hypothèses et estimations, sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment aux résultats d'Ingenico Group et de ses filiales. Ces données de nature prospective ne constituent en aucun cas une garantie de performance future, présentent des risques et des incertitudes. Les résultats réels sont susceptibles d'être substantiellement différents de ceux figurant dans ces données de nature prospective. Ingenico Group ne prend donc pas d'engagement ferme sur la réalisation des objectifs figurant dans le présent document. Ingenico Group et ses filiales, dirigeants, représentants, employés et conseils respectifs n'acceptent aucune responsabilité de quelque nature que ce soit au titre de ces informations prospectives. Le présent document ne constitue en aucun cas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'acquisition ou de souscription de valeurs mobilières ou instruments financiers.

Prochains événements Publication des résultats semestriels 2018 : 25 juillet 2018

ANNEXE 1

Suite à l'évolution de ses activités et afin de soutenir sa position de leader mondial de l'acceptation omnicanal, Ingenico Group a désormais une organisation orientée clients. Le Groupe est structuré autour de deux secteurs opérationnels : Banques & Acquéreurs (B&A) et Retail.

Le chiffre d'affaires consolidé pro forma pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 tient compte de l'intégration des sociétés Techprocess, IECISA, SST et du groupe Bambora. Il a été préparé comme si chacune de ces acquisitions avait eu lieu le 1er janvier 2017.

1. NOUVELLE REPARTITION GEOGRAPHIQUE EN BASE PUBLIEE En million d'euros T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 2017 Retail 243 272 260 325 1 099 SMBs 33 35 35 72 175 Global Online 111 127 124 131 494 Entreprise 99 110 101 122 434 Banques & Acquéreurs 351 356 337 367 1 411 EMEA 142 147 155 159 602 Amérique Latine 40 37 44 49 170 Amérique du Nord 37 55 45 50 187 Asie-Pacifique 132 118 93 111 454 TOTAL 594 628 597 692 2 510 2. NOUVELLE REPARTITION GEOGRAPHIQUE EN BASE PRO FORMA En million d'euros T1 2017 PF T2 2017 PF T3 2017 PF T4 2017 PF 2017 PF Retail 299 328 316 343 1 286 SMBs 81 90 89 89 349 Global Online 118 127 124 131 500 Entreprise 100 112 103 122 438 Banques & Acquéreurs 354 363 343 369 1 428 EMEA 137 146 152 158 594 Amérique Latine 40 37 44 49 170 Amérique du Nord 37 55 45 50 187 Asie-Pacifique 140 126 101 114 480 TOTAL 653 692 658 711 2 714



À périmètre et change constants. EBITDA est une notion extra-comptable représentant le résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et provisions, et coût des actions distribuées au personnel et aux mandataires sociaux. Flux de trésorerie disponible ajusté des éléments non récurrents (coûts d'acquisition et de restructuration)

