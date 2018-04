INGENICO : Invest Securities abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a réduit son objectif de cours de 86 euros à 84 euros et confirmé sa recommandation Neutre sur Ingenico après l’annonce du rachat de son concurrent Verifone par des fonds de private equity. Si l’opération souligne la sous-évaluation d’Ingenico en cas de transaction (offre supérieure à 80 euros), elle ne peut pas selon le bureau d’études relancer la spéculation à court terme. Il ne voit pas les politiques français accepter un rachat par des fonds de private equity, surtout s’ils venaient à être non européens."Seul un rapprochement avec un concurrent européen aurait du sens à leurs yeux et malheureusement, ni Worldline, ni Wirecard ne semblent accorder leur priorité à Ingenico à cour terme", ajoute le broker.