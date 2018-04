INGENICO : flambe après le rachat de son concurrent VERIFONE

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv VERIFONE SYSTEMS INC -1.12% 15 -14.34%

Plus forte hausse de l’indice SBF 120, Ingenico (+5,98% à 71,94 euros) est soutenu par l’annonce de l’acquisition de son concurrent américain, Verifone, par des firmes de private equity menées par Francisco Partners et BCI, qui offrent une prime de 54% par rapport au cours de clôture de 15 dollars du 9 avril. Elle propose en effet 23,04 dollars en numéraire par action Verifone. Le conseil d'administration du spécialiste des technologies de paiement électronique sécurisé a approuvé la transaction à l'unanimité et la recommande aux actionnaires.Une fois le rachat effectué, Verifone ne sera plus coté.