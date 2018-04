INGENICO : le rachat de VERIFONE fait ressortir sa sous-valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plus forte hausse de l’indice SBF 120, Ingenico (+5,98% à 71,94 euros) est soutenu par l’annonce de l’acquisition de son concurrent américain, Verifone, par des firmes de private equity menées par Francisco Partners et BCI. Elles offrent une prime de 54% par rapport au cours de clôture de 15 dollars du 9 avril. Les acquéreurs proposent en effet 23,04 dollars en numéraire par action Verifone. Le conseil d'administration du spécialiste des technologies de paiement électronique sécurisé a approuvé la transaction à l'unanimité et la recommande aux actionnaires.Une fois le rachat effectué, Verifone ne sera plus coté.Selon Invest Securities, cette opération fait ressortir une sous-valorisation de 25% à 30% pour Ingenico. Verifone est en effet racheté sur la base de ratios de valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires de 2,3-2,2 et de PER de 19,2-17 pour 2018 et 2019.Or, Ingenico se traite actuellement sur la base de ratios de valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires de 2-1,8 et de PER de 13,1-11,6 pour 2018 et 2019. En prenant comme référence le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires utilisé pour le rachat de Verifone, UBS aboutit à une valorisation de 103 euros par action Ingenico.Autre bonne nouvelle pour les actionnaires du groupe français, Invest Securities estime que cela ne manquera pas de relancer la spéculation sur le dossier, avec une liste de prétendants qui devrait s'élargir aux Worldline/Atos et Wirecard récemment cités. Ingenico avait bénéficié la semaine dernière de rumeurs d'une offre de rachat par ces deux sociétés, mais aussi de la part de NCR et de Worldpay.Des spéculations jugées alors exagérées à court terme par Kepler Cheuvreux, qui considère que l'article à l'origine de ces rumeurs manque de crédibilité. L'analyste explique que Worldline et Atos se concentrent actuellement à 100% sur leur offre sur le groupe suisse de paiement Six Payment Services et qu'ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour faire des offres sur les deux sociétés. Il fait par ailleurs remarquer que Worldpay vient d'acquérir Vantiv et qu'il existe d'importants doublons dans le paiement en ligne avec Ingenico. Ce qui est également le cas pour Wirecard, qui n'est en outre pas intéressé par l'activité terminaux de paiement d'Ingenico. Quant à NCR, son endettement est déjà trop important.