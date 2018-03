Communiqué de presse Paris,

le 21 mars 2018

Ingenico déploie sa solution de paiement paneuropéenne et omnicanal pour le groupe ADEO

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, a été retenu par ADEO pour le déploiement de sa solution d'acceptation de paiement omnicanal et paneuropéenne. Cette solution permettra de mutualiser les transactions effectuées dans l'univers ADEO en magasin ou en ligne dans plusieurs pays en Europe.



ADEO, leader européen du marché du bricolage, fédère de prestigieuses enseignes comme Leroy Merlin, Bricoman ou Zodio. La solution Ingenico garantira un déploiement rapide et homogène auprès de 14 enseignes du réseau, dans 9 pays. Cette solution s'appuie sur :

le terminal Lane/5000 de la gamme TETRA : conçu pour la grande distribution, il est certifié PCI PTS 4.x et permet de proposer des services interactifs dans le point de vente, grâce à la technologie HTML5,

les services de gestion des transactions en magasin, eux aussi certifiés PCI-DSS, sécurisés grâce au chiffrement point à point (P2PE), conformes aux standards locaux et européen NEXO le plus récent,

les services de paiement en ligne, avec un portefeuille unique de méthodes de paiement locales, une expérience utilisateur personnalisée (pages et moyens de paiement proposés en fonction du profil client) et une solution de lutte contre la fraude,

les services de paiement omnicanal, centralisant à la fois les flux de paiement en ligne et en magasin, et permettant au groupe ADEO de mettre en oeuvre des parcours clients omnicanal.

Grâce à Ingenico, ADEO bénéficie de solutions de paiement avancées, homogènes et sécurisées, qui permettent la centralisation et la simplification de son reporting financier, et l'optimisation des coûts de traitement de ses flux d'acquisition.

«Nous sommes ravis qu'ADEO ait choisi Ingenico pour renouveler son infrastructure avec une solution de paiements électroniques sécurisée, omnicanale et paneuropéenne. C'est un choix décisif qui bénéficiera à tous les consommateurs et donc à l'image et l'efficacité de l'ensemble des enseignes ADEO » indique Jacques Behr, EVP Enterprise de la Business Unit Retail d'Ingenico. «Ce partenariat témoigne de notre capacité à exploiter la force de notre maillage géographique et de nos réseaux de paiement en magasin et en ligne au bénéfice des marchands.»

« Nous avons été convaincus par la forte présence multi-locale, l'étendue de l'offre et la capacité d'Ingenico à gérer des projets à l'échelle européenne. » complète ADEO « Ce partenariat nous permet de déployer notre solution de paiement rapidement et de faire du parcours client omnicanal une réalité. »

À propos d'Ingenico Group

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l'ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain. S'appuyant sur le plus large réseau d'acceptation dans le monde, nos solutions s'adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque.

www.ingenico.com twitter.com/ingenico

A propos d'ADEO

A la 3e place mondiale du marché de l'amélioration de l'habitat et n°1 en Europe, ADEO fédère 32 entreprises, présentes sur tous les segments de marché qui fournissent particuliers et professionnels dans les secteurs de l'habitat, de l'aménagement du cadre de vie et du bricolage.

Au sein d'ADEO, elles se développent autour d'une raison d'être commune : agir pour l'amélioration de l'habitat en étant toujours plus utile à toujours plus d'habitants du monde.

Au service de 440 millions de clients-habitants, dans 12 pays, ses 100 000 collaborateurs sont rassemblés autour de valeurs humaines, de savoir-faire et de partages d'expériences. Ensemble, ils ont réalisé en 2017, un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros TTC, en progression constante.

www.adeo.com

Contacts

Communication

Coba Taillefer

Responsable Communication externe

coba.taillefer@ingenico.com

(T) / +33 1 58 01 89 62



Investisseurs

Laurent Marie

Vice-président Relations investisseurs et

Communication financière

laurent.marie@ingenico.com

(T) / +33 1 58 01 92 98



Investisseurs

Kevin Woringer

Responsable Relations investisseurs

kevin.woringer@ingenico.com

(T) / +33 1 58 01 85 09



Communication

tbc





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: INGENICO via Globenewswire