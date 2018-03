Ingenico : une solution d'acceptation de paiement pour ADEO

21/03/2018 | 07:37

Ingenico a été retenu par ADEO pour le déploiement de sa solution d'acceptation de paiement omnicanal et paneuropéenne. Cette solution permettra de mutualiser les transactions effectuées dans l'univers ADEO en magasin ou en ligne dans plusieurs pays en Europe.



ADEO, leader européen du marché du bricolage, avec des enseignes comme Leroy Merlin, Bricoman ou Zodio. La solution Ingenico garantira un déploiement auprès de 14 enseignes du réseau, dans 9 pays.



Grâce à Ingenico, ADEO bénéficie de solutions de paiement avancées, homogènes et sécurisées, qui permettent la centralisation et la simplification de son reporting financier, et l'optimisation des coûts de traitement de ses flux d'acquisition.



' C'est un choix décisif qui bénéficiera à tous les consommateurs et donc à l'image et l'efficacité de l'ensemble des enseignes ADEO ' indique Jacques Behr, EVP Enterprise de la Business Unit Retail d'Ingenico.



