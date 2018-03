AACR 2018 : INNATE PHARMA PRÉSENTE UN PORTEFEUILLE LARGE ET INNOVANT EN IMMUNO-ONCOLOGIE

Premières données d'activité clinique pour monalizumab en combinaison avec cetuximab

Nouvelles données précliniques soutenant le rationnel des anticorps innovants d'Innate Pharma

Présentation d'Eric Vivier, Directeur Scientifique, dans une session « meet-the-expert » sur la prochaine génération d'immunothérapies

Marseille, le 15 mars 2018, 07h00 CET

Innate Pharma SA (la "Société" - Euronext Paris : FR0010331421 - IPH) annonce aujourd'hui que de nouvelles données cliniques et précliniques seront présentées au prochain congrès annuel de l'AACR (l'association américaine de la recherche contre le cancer) qui aura lieu à Chicago du 14 au 18 avril 2018.

Des données préliminaires d'activité clinique de l'essai de Phase II en cours évaluant monalizumab, l'anticorps « first-in-class » ciblant les récepteurs inhibiteurs NKG2A, en combinaison avec cetuximab chez des patients prétraités atteints d'un cancer de la tête et du cou en rechute ou métastatique y seront notamment présentées.

Eric Vivier, Directeur Scientifique, commente : « Nous avons réalisés des progrès significatifs dans la construction d'un portefeuille large et diversifié en immuno-oncologie avec le potentiel d'adresser d'importants besoins médicaux non satisfaits en oncologie. Nous sommes fiers de présenter des données pour ce portefeuille au positionnement unique et nous attendons de passer de nouvelles étapes clefs en 2018. »

Innate présentera également de nouvelles données précliniques soutenant le rationnel de développement de monalizumab en combinaison avec d'autres agents thérapeutiques au sein du plan de développement clinique conjoint avec AstraZeneca/MedImmune. Ces données démontrent que le blocage de NKG2A potentialise le mécanisme d'ADCC induit par cetuximab dans un modèle préclinique de cancer de la tête et du cou. D'autres données suggèrent que la combinaison de monalizumab et durvalumab serait une puissante combinaison d'immunothérapie pour les tumeurs solides.

Les autres faits saillants du portefeuille d'Innate Pharma en immuno-oncologie incluront des données précliniques soutenant le développement des anticorps anti-CD39 et anti-CD73 ciblant la voie ATP/adénosine, en combinaison avec une chimiothérapie ou une thérapie à base d'immunomodulateurs. CD39 et CD73 sont des enzymes extracellulaires membranaires et jouent un rôle majeur dans la mise en oeuvre de l'immunosuppression par la voie dégradant l'adénosine triphosphate (ATP) en adénosine. Le blocage de CD39 et CD73 pourrait promouvoir une réponse immunitaire anti-tumorale dans un grand nombre de tumeurs. IPH52 (anti-CD39) et IPH53 (anti-CD73) sont en cours de développement préclinique.

Enfin, un poster soulignera les découvertes précliniques concernant un programme d'anticorps « first-in-class » ciblant le récepteur Siglec-9. Ce nouveau programme a récemment été dévoilé lors de la présentation R&D d'Innate Pharma le 8 mars dernier.

Les informations concernant la présentation et les posters sont détaillées sur le site internet de l'AACR website et incluent :

Session : Meet-the-Expert Session

Parcours : Immunology, experimental and molecular therapeutics

Date et heure : lundi 16 avril 2018, 7h00 - 8h00 CDT (heure locale)

Lieu : McCormick Place South, Level 4, Room S406 (Vista Ballroom)

Orateur : Eric Vivier, Directeur Scientifique, Innate Pharma

Session : Phase I/II, II, and III Trials in Progress

Date et heure : mardi 17 avril 2018, 13h00 - 17h00 CDT (heure locale)

Lieu : McCormick Place South, Hall A, Poster Section 42

Poster Board Number 10

Abstract : CT158

NKG2A immune checkpoint blockade potentiates cetuximab induced ADCC in head and neck cancer preclinical model

Catégorie : Immunology

Session : Immune Checkpoints 1

Date et heure : lundi 16 avril 2018, 8h00 - 12h00 CDT (heure locale)

Lieu : McCormick Place South, Exhibit Hall A, Poster Section 31

Poster Board Number 15

Abstract : 1690

Combination of monalizumab and durvalumab as a potent immunotherapy treatment for solid human cancers

Catégorie : Immunology

Session : Immune Checkpoints 2

Date et heure : lundi 16 avril 2018, 13h00 - 17h00 CDT (heure locale)

Lieu : McCormick Place South, Exhibit Hall A, Poster Section 32

Poster Board Number 6

Abstract : 2714

Preclinical development of humanized CD39 and CD73 blocking antibodies targeting the ATP/Adenosine immune checkpoint pathway for cancer immunotherapy Catégorie : Immunology

Session : Immune Checkpoints 2

Date et heure : lundi 16 avril 2018, 13h00 - 17h00 CDT (heure locale)

Lieu : McCormick Place South, Exhibit Hall A, Poster Section 32

Poster Board Number 10

Abstract : 2718

Catégorie : Immunology

Session : Immune Checkpoints 2

Date et heure : lundi 16 avril 2018, 13h00 - 17h00 CDT (heure locale)

Lieu : McCormick Place South, Exhibit Hall A, Poster Section 32

Poster Board Number 5

Abstract : 2713





Les posters et la présentation seront disponibles sur le site internet de la Société après chaque session.

American Association of Cancer Research ADCC pour « antibody dependant cell cytotoxicity » soit cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps

