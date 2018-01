INNATE PHARMA : le Professeur Eric Vivier est nommé directeur scientifique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Innate Pharma annonce aujourd'hui la nomination du Professeur Eric Vivier au poste de Directeur Scientifique (CSO), Vice-Président Senior de la société. Eric Vivier est actuellement Professeur d'immunologie à l'Université Aix Marseille (AMU) et à l'AP-HM (assistante publique - hôpitaux de Marseille). Il est un chercheur de premier plan dans le domaine de l'immunologie. Ses travaux ont été déterminants, en particulier dans le développement et le fonctionnement des lymphocytes Natural killer (NK) ainsi que dans la découverte des cellules innées lymphoïdes (ILC).Auteur de plus de 300 publications en immunologie et classé parmi les chercheurs les plus cités au monde, Eric Vivier est également l'un des fondateurs de Marseille Immunopôle, un cluster spécialisé en immunologie, qui intègre recherche fondamentale, innovation thérapeutique et développement industriel, pour accélérer l'essor des immunothérapies et faciliter l'accès des patients à ces innovations.En rejoignant Innate Pharma, Eric Vivier prend la tête d'Innate Pharma Research Laboratories, qui regroupe les départements dédiés à l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques, à la dissection moléculaire de leur mécanisme d'action, à la recherche translationnelle et au développement de candidats médicaments. Innate Pharma Research Laboratories s'appuie sur l'expertise des chercheurs et ingénieurs d'Innate Pharma et sur ses plateformes technologiques de pointe, et pilotera le développement des collaborations avec la recherche fondamentale, translationnelle et clinique, notamment en synergie avec l'écosystème Marseille Immunopôle.