Innate Pharma : Présentation R&D d’Innate Pharma ce jour à Londres

Webcast disponible à l'adresse suivante :https://www.innate-pharma.com/en/news-events/events/rd-day-2018

Innate Pharma SA (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 - IPH), la société de l'immunité innée développant des anticorps thérapeutiques « first-in-class » pour le traitement des cancers, présentera aujourd'hui les plans de développement de son large portefeuille lors d'une présentation R&D à Londres, de 13h30 à 17h GMT (14h30 à 18h CET).

L'événement sera centré sur le profil différencié du portefeuille innovant et diversifié d'Innate Pharma en immuno-oncologie et les progrès de ses plans de développement cliniques. L'événement couvrira également l'exploration des besoins médicaux non satisfaits et du potentiel de marché des produits-candidats propriétaires d'Innate. Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma, présentera la stratégie de la Société, y compris son approche pour générer de la valeur de ses programmes propriétaires et les potentiels points d'inflexion.

« Nous sommes en bonne voie pour révéler la valeur de notre portefeuille large et diversifié qui adresse d'importants besoins médicaux dans le cancer. Les premières données cliniques pour monalizumab, notre programme en partenariat avec AstraZeneca/MedImmune sont attendues courant 2018, avec les premières données préliminaires d'activité clinique de la combinaison avec cetuximab dans les cancers de la tête et du cou en rechute ou métastatiques présentés au congrès annuel de l'AACR en avril 2018», commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. « Dans le même temps, nous sommes très enthousiastes quant aux progrès de notre portefeuille propriétaire, avec notamment la signature d'une collaboration clinique avec MedImmune, nous permettant d'accélérer le développement clinique d'IPH5401, notre anticorps ciblant le microenvironnement tumoral. En attendant, nous explorons également tout le potentiel de notre anticorps propriétaire IPH4102 dans les lymphomes T, un programme majeur dans notre ambition de devenir une société biopharmaceutique intégrée. »

Programme de la présentation :

Stratégie,

Mondher Mahjoubi, MD, Président du Directoire, Innate Pharma

Développer un portefeuille innovant et différencié,

Eric Vivier, PhD, Directeur Scientifique, Innate Pharma

Portefeuille propriétaire

Pierre Dodion, MD, Directeur Médical, Innate Pharma

IPH5401 - Déverrouiller la réponse immunitaire,

IPH4102 - Nouvelle option thérapeutique pour les lymphomes T,

Julia Scarisbrick, MD, Consultante dermatologue, service de lymphome cutané, dermatologie, hospital universitaire de Birmingham NHS Foundation Trust

Portefeuille sous partenariat

Monalizumab - Opportunité de stratégie de combinaison,

Mohammed Dar, MD, VP Développement clinique en oncologie, AstraZeneca/MedImmune

Potentiel de marché et prochaines actualités du portefeuille Questions et réponses puis clôture