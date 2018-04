Innate Pharma : annonce la tenue de son AG annuelle le 29 mai 2018 et la mise à disposition de son DDR 2017

INNATE PHARMA ANNONCE LA TENUE DE SON ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE LE 29 MAI 2018 A MARSEILLE

ET LA MISE A DISPOSITION DE SON DOCUMENT DE REFERENCE 2017

Marseille, le 30 avril 2018

Innate Pharma (Euronext Paris : FR0010331421 - IPH) annonce la tenue de son Assemblée Générale annuelle le 29 mai 2018 à 10 heures, au siège social de la Société, situé au 117, avenue de Luminy à Marseille (9ème arrondissement).

L'avis de réunion publié le 20 avril 2018 au Bulletin d'Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») contient l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions, ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Cet avis peut être consulté sur le site internet de la Société.

L'ensemble de la documentation concernant l'Assemblée sera tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et disponible sur le site internet de la Société à partir d'aujourd'hui.

Le Document de Référence incluant le Rapport Financier Annuel a été publié le 25 avril 2018 sous le numéro D.18-0393, et est disponible sur le site internet de la Société (http://innate-pharma.com) ainsi que sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers ( http://www.amf-france.org/ ).

Il est disponible en version papier sur simple demande auprès du service « Relations Investisseurs » de la Société.

Précisions sur l'Assemblée Générale :

Seuls les actionnaires ayant procédé à l'inscription en compte de leurs titres au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date fixée par l'Assemblée, à zéro heure, heure de Paris, pourront participer à l'Assemblée Générale.

Pour les actionnaires détenant des titres au porteur, leur intermédiaire habilité devra leur fournir une « attestation de participation ». Cette attestation devra être jointe au formulaire de vote à distance ou de procuration. L'attestation de participation pourra se substituer à la carte d'admission pour les actionnaires souhaitant être physiquement présents à l'Assemblée Générale.

Les questions écrites des actionnaires devront être reçues au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (par lettre recommandée, au siège social, ou par courriel à l'adresse suivante : investisseurs@innate-pharma.fr).

Les actionnaires qui le souhaitent peuvent se procurer les documents préparatoires à l'Assemblée Générale visés à l'article R. 225-83 du Code de Commerce sur simple demande :

Par courrier à l'adresse suivante : Innate Pharma, Services actionnaires, 117, avenue de Luminy BP 30191, 13009, Marseille, France, ou

Par courriel à l'adresse suivante : investisseurs@innate-pharma.fr

À propos d'Innate Pharma :

Innate Pharma S.A., est une société de biotechnologie en phase clinique, dédiée à l'amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire inné.

Innate Pharma est spécialisée en immuno-oncologie, une approche d'immunothérapie novatrice qui vise à rétablir la capacité du système immunitaire à reconnaitre et éliminer les cellules tumorales.

Le portefeuille de la Société comprend quatre anticorps thérapeutiques « first-in-class » au stade clinique, des candidats précliniques et des technologies innovantes ayant le potentiel d'adresser un grand nombre de cancers en fort besoin médical.

Innate Pharma est pionnière dans la découverte et le développement d'inhibiteurs de points de contrôle de l'immunité (IPCI ou checkpoint inhibitors) activant le système immunitaire inné, avec une expertise unique dans la biologie des cellules NK. Cette approche lui a permis de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S et Sanofi. La Société construit les fondations d'une société biopharmaceutique intégrée en immuno-oncologie.

Basée à Marseille, Innate Pharma compte plus de 180 collaborateurs. La Société est cotée en bourse sur Euronext Paris.

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.

Informations pratiques :

Code ISIN

Code mnémonique

LEI FR0010331421

IPH

9695002Y8420ZB8HJE29

Disclaimer :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de Innate Pharma et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de l'AMF et disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Innate Pharma (www.innate-pharma.com).

Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Innate Pharma dans un quelconque pays.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

Relations investisseurs Contacts Presse Innate Pharma

Dr Markus Metzger / Jérôme Marino ATCG Press (France)

Marie Puvieux Tel.: +33 (0)4 30 30 30 30 Mob: +33 (0)6 10 54 36 72 investors@innate-pharma.com presse@atcg-partners.com

Consilium Strategic Communications (ROW) Mary-Jane Elliott / Jessica Hodgson Tel.: +44 (0)20 3709 5700 InnatePharma@consilium-comms.com

