Innate Pharma : extension de l'étude dans le cancer colorectal

23/03/2018 | 08:17

Innate Pharma annonce aujourd'hui que son partenaire MedImmune, le bras recherche et développement de molécules biologiques d'AstraZeneca, a amendé le protocole de l'essai clinique de Phase I en cours évaluant la tolérance et l'efficacité de la combinaison de monalizumab plus durvalumab chez des patients présentant des tumeurs solides avancées.



Monalizumab est un anticorps monoclonal ' first-in-class ' anti-NKG2A en développement par Innate Pharma et durvalumab est un inhibiteur de point de contrôle immunitaire anti-PD-L1 approuvé d'AstraZeneca.



Le protocole de l'essai a été étendu afin d'inclure de nouvelles cohortes dans le but de tester la combinaison de monalizumab avec durvalumab et le standard de traitement chez des patients présentant un cancer colorectal métastatique (CRC) en première et deuxième ligne.



' La partie en escalade de dose de l'étude est terminée. Les extensions de cohortes, dans différentes tumeurs solides avancées, sont en cours. L'objectif principal des nouveaux bras de l'étude sera la tolérance. Le taux de réponse global (ORR) et la durée de réponse (DOR), entre autres, seront les critères secondaires ' indique le groupe.



Pierre Dodion, Directeur Médical d'Innate Pharma, a déclaré : ' Nous sommes ravis que notre partenaire MedImmune ait décidé d'étendre la population de patients présentant un cancer colorectal pour évaluer la tolérance et l'efficacité de monalizumab en combinaison avec durvalumab et le standard de traitement actuel, en thérapies de première et deuxième ligne. De plus, nous attendons courant 2018 les premiers résultats cliniques de l'étude de Phase I et du programme d'extension de cohorte initial. '



