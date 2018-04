Innate Pharma : grimpe sur des données encourageantes

18/04/2018 | 09:37

Innate Pharma grimpe de 6,6% sur la présentation de données préliminaires d'activité prometteuses pour la combinaison monalizumab et cetuximab dans le carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute et/ou métastatique.



Ces données, portant sur l'essai de Phase I/II en cours évaluant la tolérance et l'efficacité de cette combinaison, ont été présentées dans un poster au congrès annuel de l'Association Américaine pour la Recherche sur le Cancer (AACR) du 14 au 18 avril à Chicago.



Innate Pharma indique que le nombre de réponse prédéfini pour le succès de l'étude a été atteint et que la combinaison a été bien tolérée, sans amplification des effets secondaires liés à cetuximab. Le recrutement des 40 patients prévus au protocole est achevé.



