Innate Pharma : le chiffre d'affaires en hausse

16/05/2018 | 09:53

La société de biotechnologie en phase clinique Innate Pharma annonce ce matin avoir réalisé, pour les trois premiers mois de l'année 2018, un chiffre d'affaires de 8,7 millions d'euros, contre 7,8 millions pour la même période en 2017.



Ce chiffre d'affaires provient de l`accord de co-développement et commercialisation signé avec AstraZeneca, correspondant à l'étalement comptable sur la période du paiement initial reçu en juin 2015.



Dédiée à l'amélioration du traitement des cancers, Innate Pharma dispose par ailleurs d'une trésorerie, d'équivalents de trésorerie et d'actifs financiers s'élevant à 153,8 millions d'euros (223,8 millions d'euros au premier trimestre 2017) au 31 mars 2018. À la même date, le total du passif financier s'élevait à 5,6 millions d'euros (5 millions au T1 2017).





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.