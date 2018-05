Half Moon Bay : Nouvel éditeur au catalogue d’Innelec

HALF MOON BAY, l'éditeur spécialisé dans les produits dérivés et sous licences, rejoint le catalogue d'INNELEC. Crée en 1995, HALF MOON BAY propose une offre complète de produits parmi la bagagerie, les ustensiles domestiques, mugs, verres, et objets divers, déclinés dans les plus grosses licences du marché, et notamment, Solo™ le futur blockbuster très attendu de ce mois de mai, Star Wars™, Avengers™, Disney™, Marvel™ et Street Fighter™ pour n'en citer que quelques-unes.

Les premiers produits référencés, dont les magnifiques répliques des mugs « Lannister » de Game of Thrones™ et le chaudron « Griffyndor » d'Harry Potter™ seront disponibles dès la mi-mai pour tous nos revendeurs.

halmoonbay.co.uk