Innelec : succès de l'augmentation de capital

21/03/2018 | 10:32

Innelec Multimédia a annoncé hier le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires qui s'est déroulé du 2 au 15 mars dernier.



Cette opération avait pour objectif de compléter le financement de la stratégie ambitieuse de la société tel que présenté lors de l'opération d'augmentation de capital avec maintien du DPS réalisé en décembre dernier.



Cette stratégie consiste en un recentrage de l'activité sur le jeu vidéo et les produits à licences en France sur les acteurs clefs de la distribution, à développer de la valeur et de la notoriété pour la marque Konix, à mettre en place un réseau de distribution indirecte en Europe et à renforcer le développement commercial sur le continent africain.



L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 471.272 actions représentant une souscription de 100 % et un montant total demandé de 2.804.068,4 euros.



La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 107.313 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 22,77%. La demande d'actions à titre réductible s'est quant à elle établie à 44 373 actions.



Enfin, la demande d'actions à titre libre s'est élevée à 319 586 actions

A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu après-demain, le capital social d'Innelec Multimédia sera constitué de 2.827.635 actions cotées sur le marché Euronext à Paris.





