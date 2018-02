INSIDE SECURE : des charges exceptionnelles risquent de peser lourd en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Inside Secure a vu ses comptes passer dans le rouge en 2017, à -1 million d'euros, alors qu'ils étaient en bénéfice de 12,3 millions un an plus tôt. En prenant en compte les seules activités poursuivies, suite à la cession des semi-conducteurs, le résultat net d'Inside Secure ressort à -798 millions d'euros en 2017 contre -265 millions en 2016. Le résultat opérationnel des activités poursuivies est passé de son côté de plus de 2 millions d'euros à 1,64 million pour un chiffre d'affaires de 38,8 millions. Ce dernier a baissé de 22%.Le chiffre d'affaires de la seule activité stratégique s'est établi à 38,8 millions de dollars pour 2017, en hausse de 9% par rapport à 2016, porté par la croissance des licences. En excluant la contribution d'un client américain générant un montant important de royalties, le chiffre d'affaires de l'activité stratégique de logiciels et de licences de technologie est ressorti en croissance de 20% par rapport à 2016. Le résultat opérationnel de l'activité stratégique a été multiplié par presque quatre à plus de 8,7 millions d'euros.En 2018, Inside Secure prévoit de maintenir une croissance forte de son chiffre d'affaires avec une l'accélération de la croissance de son activité stratégique (en excluant la contribution d'un client américain générant un montant important de royalties), portée par la forte dynamique sur les nouvelles licences auprès de nouveaux clients et de clients existants.Inside Secure prévoit également de générer des revenus additionnels grâce au portefeuille de solutions de personnalisation et de génération sécurisée de clés uniques (provisioning) et de sécurité en tant que service ("security as a service") qu'elle a constitué grâce aux acquisitions réalisées en 2017. Inside Secure compte également bénéficier des synergies commerciales sur ses briques technologiques. A ce jour, la société n'a pas d'assurance que les royalties pourront être maintenues aux niveaux particulièrement élevés de 2016 et 2017.Dans ce contexte, Inside Secure a décidé d'accélérer ses investissements pour tirer parti de sa position dans des marchés stratégiques, tels que l'internet des objets et l'automobile. Il anticipe donc d'accroitre ses investissements en recherche et développement et en ventes et marketing, notamment pour accélérer le développement de produits afin d'offrir des offres combinant les technologies et produits de ses différentes gammes afin de créer une offre unique et complète allant de la sécurité intégrée dans les puces électroniques, au provisioning avec un root-of-trust, l'authentification forte, la protection de contenus et le paiement.Compte tenu de ces investissements, des nouvelles charges opérationnelles induites par les deux acquisitions réalisées en 2017 (3,5 millions de dollars) et de l'appréciation de l'euro par rapport au dollar (2 millions de dollars de coûts supplémentaires estimés), Inside Secure prévoit que les charges opérationnelles seront comprises entre 38,5 millions de dollars et 40 millions de dollars en 2018, avant de revenir à une marge d'Ebitda normative supérieure à 20%.