Inside Secure : vers un changement de mode de gouvernance

11/04/2018 | 10:42

Inside Secure annonce que son conseil de surveillance a décidé de proposer, à l'AG du 16 mai, un changement de mode de gouvernance pour passer d'une société à directoire et conseil de surveillance à une structure unique à conseil d'administration.



Le conseil souhaite en effet adapter la structure de gouvernance de la société à sa taille actuelle et en simplifier la gestion de la direction. Il sera aussi demandé aux actionnaires d'approuver la nomination des administrateurs, au nombre de cinq initialement.



Amedeo D'Angelo serait nommé président du conseil d'administration et directeur général et Alain Blancquart, actuellement membre indépendant du conseil de surveillance, vice-président du conseil d'administration et administrateur référent.



