Insulet : Forte présence d'Insulet au Congrès international des technologies avancées et traitements du diabète (ATTD) où sont présentés des résultats d'étude positifs pour son système hybride Omnipod Horizon™ à système en circuit fermé

Une présence significative au congrès des technologies avancées et traitements du diabète (ATTD) démontre l'engagement à venir d'Insulet envers la communauté du diabète en Europe

Des études montrent que le système Omnipod Horizon dispose d'un potentiel exceptionnel pour maintenir des niveaux stables de glycémie liés à des problèmes spécifiques après les repas et l'exercice

Insulet Corporation (NASDAQ:PODD) (Insulet ou la Société), leader en technologie des pompes à insuline tubeless avec son Système de gestion de l'insuline Omnipod® (Omnipod System), a révélé aujourd'hui de nouvelles données prometteuses pour son système hybride en circuit fermé de contrôle automatique du glucose, Omnipod Horizon™ (Omnipod Horizon), qui sera présenté lors de la 11ème conférence internationale sur les technologies avancées et traitements du diabète (ATTD) à son congrès à Vienne (Autriche). Deux études ont montré que l'algorithme Omnipod Horizon a bien répondu aux problèmes liés aux repas et à l'exercice chez 24 adultes atteints de diabète de type 1. Les résultats ont montré un contrôle fort de la glycémie dans le temps dans la fourchette prévue (70-180 mg / dL ou 3,9-10,0 mmol / L) d'environ 75 % et 85 % et comportant de véritables problèmes, y compris ceux liés aux repas riches en graisses et aux exercices d'intensité modérée. Il existait respectivement une hypoglycémie minimale (<70 mg / dL ou <3,9 mmol / L), 0,6 % et 1,4 %, sur 54 heures de contrôle hybride en circuit fermé.1,2 Des études supplémentaires à plus long terme sont en cours pour évaluer l'algorithme Omnipod Horizon chez des patients de tout âge vivant librement et atteints de diabète de type 1.

Insulet a récemment établi son siège européen et sera présent sur le stand N° 15 au congrès des technologies avancées et traitements du diabète (ATTD) pour permettre à son équipe européenne, en plein développement, d'interagir directement avec la communauté du diabète participant au congrès. La présence de la Société mettra en évidence l'engagement mondial d'Insulet envers ses clients et ses projets de transition destinés à diriger des opérations directes le 1er juillet 2018. Insulet tiendra également un symposium satellite, le Système de gestion de l'insuline Omnipod : utilisation dans le monde réel et innovation future, le vendredi 16 février à 16 h 40, heure locale, conférence qui aura lieu dans le hall M. La présence élargie de la société au congrès ATTD fait suite à l'annonce de la distribution directe, des ventes, du marketing, de la formation et des activités de support du système Omnipod d'Insulet en Europe à partir du 1er juillet 2018. Les dernières informations sur la transition en Europe sont disponibles sur https://www.omnipodeurope.com.

« Nous avons fait de grands progrès au cours de l'année 2017 en établissant nos activités européennes et en construisant notre organisation à travers l'Europe », a déclaré Shacey Petrovic, présidente et COO. « Nous sommes essentiellement axés sur la continuité des soins et la possibilité d'offrir la meilleure expérience client aux « Podders » en Europe et nous sommes convaincus que notre équipe possède l'expérience et le talent nécessaire pour réussir cette transition et apporter un soutien de classe mondiale et une innovation véritable à nos clients européens. »

1. Buckingham BA, Christiansen MP, Forlenza GP, et al. Performance de l'algorithme à commande prédictive et modèle personnalisé Omnipod concernant les problèmes liés à des repas spécifiques chez les adultes atteints de diabète de type 1. Il sera présenté au congrès des ATTD, du 14 au 17 février 2018.

2. Forlenza GP, Buckingham BA, Christiansen MP, et al. Performance de l'algorithme à commande prédictive et modèle personnalisé Omnipod concernant les exercices d'intensité modérée et points de consigne variables chez les adultes atteints de diabète de type 1. Il sera présenté à au congrès des ATTD, du 14 au 17 février 2018.

À propos d'Insulet Corporation:

Insulet Corporation (NASDAQ: PODD), dont le siège est situé dans le Massachusetts, est une société innovante spécialisée dans les dispositifs médicaux qui se consacre à améliorer la vie des personnes atteintes de diabète et d'autres maladies, grâce à l'utilisation de sa plate-forme Omnipod. Le Système de gestion de l'insuline Omnipod offre une alternative unique aux méthodes traditionnelles d'administration d'insuline. Avec sa conception simple et portable, le Pod jetable fournit jusqu'à trois jours d'administration d'insuline da manière continue, sans que vous soyez obligé de voir ou de manipuler une aiguille. Insulet exploite également la conception unique de son Pod en adaptant sa plate-forme technologique Omnipod à la distribution de médicaments sous-cutanés sans insuline dans de multiples domaines thérapeutiques. Fondé en 2000, plus de 100 000 utilisateurs dans le monde entier comptent sur le système de gestion de l'insuline Omnipod d'Insulet pour rendre leur vie plus simple et avec moins de contraintes. Pour de plus amples d'informations, veuillez visiter le site : www.insulet.com, www.myomnipod.com et https://www.omnipodeurope.com.*

*À partir du 1er juillet 2018, Insulet assurera la distribution directe de son système de gestion de l'insuline Omnipod en Europe, de même que les activités de vente, marketing, formation et soutien à la clientèle. Cela permettra à Insulet d'être plus proche de la communauté du diabète et de mettre en évidence des possibilités visant à soutenir les besoins des clients européens sur le long terme, comme c'est déjà le cas aux États-Unis et au Canada.

Énoncés prospectifs:

