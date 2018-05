Insulet : établit deux partenariats commerciaux importants pour soutenir son expansion européenne

Insulet Corporation (NASDAQ:PODD) (Insulet ou la Société), leader dans la technologie des pompes à insuline sans fil avec son système de gestion d'insuline Omnipod® (système Omnipod), a annoncé aujourd'hui avoir conclu des partenariats avec deux distributeurs expérimentés de produits pour diabétiques, Theras Group et Nordic Infucare, afin d'assurer la distribution complète du système Omnipod en Italie et dans les pays nordiques à partir du 1er juillet. Ces partenariats sont des étapes clés dans la transition d'Insulet vers des opérations directes en Europe afin de soutenir pleinement son système Omnipod.

« Il existe de nombreuses opportunités commerciales pour le système Omnipod en Italie et dans les pays nordiques, et nous sommes ravis de travailler avec ces deux sociétés de dispositifs médicaux pour diabétiques aussi expérimentées que respectées et qui apportent leur soutien aux communautés locales de diabétiques depuis de nombreuses années, » a déclaré DJ Cass, Directeur général d'Insulet Europe. « L'établissement de ces partenariats constitue une nouvelle étape majeure pour assurer la transition en douceur d'Insulet vers des opérations directes en Europe et procure une base pour une croissance à long terme, ainsi qu'une expérience client exceptionnelle. »

« Omnipod s'intègre parfaitement à notre portefeuille existant de produits utilisés en diabétologie et nous sommes ravis de nous associer à Insulet pour apporter un soutien aux utilisateurs du système Omnipod en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande et pour contribuer à faire connaître cette pompe à insuline unique dans notre région », a déclaré Mats Durvall, Directeur général, Nordic Infucare, https://www.infucare.com.

« Nous sommes également ravis d'ajouter le système Omnipod, la technologie de pompes à insuline sans fil de pointe, à notre portefeuille de produits pour diabétiques afin d'offrir plus d'options et de soutien aux personnes atteintes de diabète en Italie », a déclaré Cristiano Ferrari, président de Theras Group, https://www.theras-group.com.

Dans le cadre de ces accords, Theras Group et Nordic Infucare assureront les ventes, le marketing et le service client aux utilisateurs du système Omnipod et aux professionnels de santé à compter du 1er juillet. Les dernières nouvelles et mises à jour concernant la transition en Europe sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.omnipodeurope.com.

À propos du système de gestion d'insuline Omnipod :

Le système de gestion d'insuline Omnipod est un système innovant d'administration d'insuline en continu qui offre tous les avantages démontrés du traitement par perfusion sous-cutanée continue d'insuline (PSCI) d'une manière qu'aucune pompe à insuline conventionnelle ne peut offrir. La conception et les caractéristiques novatrices du système Omnipod permettent aux personnes souffrant de diabète de vivre leur vie et de gérer leur diabète avec une liberté, un confort, une commodité et une facilité sans précédent. Le système Omnipod comprend deux composants : (i) un Pod qui stocke et délivre l'insuline ; et (ii) un Personal Diabetes Manager (PDM, Gestionnaire personnel de diabète) qui programme sans fil l'administration personnalisée d'insuline de l'utilisateur, calcule les doses suggérées et l'insuline active, et dispose d'un lecteur de glycémie intégré et pratique. Le petit Pod léger peut être porté à plusieurs endroits, y compris à l'abdomen, à la hanche, à l'arrière de la portion supérieure des bras, sur le haut de la cuisse ou au bas du dos et, parce qu'il est étanche (IPX8), il n'est pas nécessaire de le retirer lors de la douche, de la natation ou d'autres activités. Cela signifie qu'Omnipod peut fournir jusqu'à trois jours d'administration d'insuline sans interruption, sans qu'il soit nécessaire de débrancher un ensemble de tubes ou d'injecter manuellement de l'insuline. Le Pod et le PDM communiquent sans fil pour offrir une administration d'insuline précise, personnalisée et continue avec des options d'administration de débit basal et de bolus personnalisables, ainsi que des contrôles de sécurité importants. L'insertion automatique de la canule du Pod est rapide, simple et pratiquement indolore. Les utilisateurs n'ont jamais à manipuler une aiguille. L'utilisateur appuie simplement sur un bouton du PDM et le système d'insertion automatique du Pod insère la canule sous la peau et commence à administrer l'insuline en fonction du débit basal programmé de l'utilisateur.

Le système Omnipod est le premier système d'administration d'insuline sans tubulure disponible sur le marché qui permet aux utilisateurs de vivre sans tubulure et sans le stress et l'anxiété liés à l'insulinothérapie par injections quotidiennes. En supprimant les obstacles au traitement avec une pompe à insuline, le système Omnipod offre aux utilisateurs la liberté de vivre leur vie selon leurs envies et avec la facilité d'utilisation qu'ils méritent.

À propos d'Insulet Corporation :

Insulet Corporation (NASDAQ : PODD), dont le siège social est implanté dans le Massachusetts, est une entreprise de dispositifs médicaux innovants dédiés à améliorer la vie des personnes souffrant de diabète ou d'autres affections grâce à l'utilisation de sa gamme de produits OmniPod. Le système de gestion d'insuline OmniPod offre une alternative unique aux modes d'administration d'insuline traditionnels. De conception simple, le Pod jetable se porte à même la peau et assure 3 jours d'administration d'insuline sans interruption sans que vous ayez à voir ou à manipuler la moindre aiguille. Insulet tire également parti de la conception unique de son Pod en personnalisant sa plateforme technologique OmniPod pour l'administration de médicaments sous-cutanés non insuliniques dans plusieurs domaines thérapeutiques. Créé en 2000, le système de gestion d'insuline OmniPod d'Insulet est synonyme de simplicité et de liberté pour plus de 140 000 utilisateurs à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.insulet.com, www.myomnipod.com et https://www.omnipodeurope.com.*

*À compter du 1er juillet 2018, Insulet assurera la distribution directe de son système de gestion d'insuline Omnipod en Europe. Cela couvre les activités de ventes, de marketing, de formation et de service clients. Cela permettra à Insulet d'être au plus proche de la communauté du diabète et d'identifier les opportunités pour répondre durablement aux besoins des clients en Europe, comme c'est déjà le cas aux États-Unis et au Canada.

Énoncé prospectif :

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives concernant les attentes, les anticipations, les intentions, les croyances ou les stratégies d'Insulet concernant l'avenir. Ces énoncés prospectifs sont basés sur ses attentes et croyances actuelles concernant les développements futurs et leurs effets potentiels sur Insulet. Rien ne peut garantir que les développements futurs affectant Insulet seront ceux qu'elle a anticipés. Ces énoncés prospectifs comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes (dont certains sont indépendants de sa volonté) ou d'autres hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les performances réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, ainsi que d'autres risques et incertitudes décrits dans son Rapport annuel sur le formulaire 10-K, qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 22 février 2018 dans la section intitulée « Facteurs de risque » et dans ses autres dépôts de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou si l'une de ses hypothèses s'avère incorrecte, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés dans ces énoncés prospectifs. Insulet ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ses énoncés prospectifs.

