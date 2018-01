IntegraGen : Chiffre d’affaires 2017 et position de trésorerie

Perspectives 2018

IntegraGen (Paris:ALINT) (FR0010908723 – ALINT – Eligible PEA PME), société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés et développe des outils de diagnostic en cancérologie, annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires, non audité, pour l’année 2017.

EN MILLIERS D’EUROS 2017 2016 Var. 17/16 Chiffre d’affaires 6 247 6 022 +4 % 31 décembre 2017 31 décembre 2016 Situation de trésorerie - EN MILLIERS D’EUROS 4 138 2 727

Le chiffre d’affaires annuel 2017 progresse de 4 % par rapport à l’année 2016. Les services génomiques affichent une progression de 14% sur le segment clinique, notamment liée à l’accroissement significatif des projets menés en recherche clinique, en collaboration avec le centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy. Sur le segment R&D, le chiffre d’affaires affiche un recul de 4% en valeur. Globalement, le carnet de commandes enregistre une nette croissance de 12%, permettant l’anticipation d’un niveau d’activité important en services génomiques dans les mois à venir. Dans l’activité diagnostic, la société enregistre ses premiers revenus qui s’élèvent à 140 K€, principalement liés au contrat avec Laboratoire Cerba, signé en mars 2017. Le kit miRpredX a obtenu le marquage CE en septembre 2017 et est désormais disponible sur le marché. Ce test mesure l’expression du miR31-3p et permet aux cliniciens de prédire la réponse au traitement anti-EGFR pour les patients atteints d’un cancer colorectal métastatique.

La société annonce également la mise sur le marché en 2018 du logiciel d’interprétation de données génomiques. L’outil permettra aux cliniciens d’orienter des patients atteints d’un cancer vers des stratégies thérapeutiques innovantes et adaptées, c’est-à-dire ayant une probabilité de succès élevée au regard des caractéristiques génomiques spécifiques de la tumeur. En particulier, cet outil pourra être utilisé dans le cadre du développement de nouvelles molécules, en phase d’expérimentation clinique de phase I ou II.

À fin décembre 2017, la trésorerie s’élève à 4,1 M€, comparée à 2,7 M€ au 31 décembre 2016. Pour rappel, la société a réalisé avec succès une augmentation de capital de 3,7 M€ en février 2017.

Bernard Courtieu, Président Directeur Général, déclare : « IntegraGen clôture 2017 avec une nouvelle progression du chiffre d’affaires, exercice par ailleurs marqué par la mise sur le marché d’un test de diagnostic permettant une amélioration sensible de la prise en charge des patients atteints d’un cancer colorectal. Concernant le test miRpredX, le projet d’industrialisation du kit, lancé en 2016, a permis d’obtenir le marquage CE en septembre 2017, témoignant de l’expertise d’IntegraGen dans la mise sur le marché d’outils de diagnostic innovants. De nouvelles étapes importantes nous attendent en 2018, notamment le lancement commercial de notre logiciel d’interprétation des données de séquençage, issu du programme ICE. Des projets prometteurs, un carnet de commandes rempli ainsi qu’une trésorerie solide nous permettent de démarrer cette année 2018 avec optimisme et ambition ».

IntegraGen est une société spécialisée dans le décryptage du génome humain, et réalise des analyses pertinentes et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Dans l’oncologie, qui se caractérise par un dérèglement génétique des cellules cancéreuses, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil génétique du patient.

IntegraGen compte trente-huit collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,2 M€ en 2017. Basée au Génopole d’Evry, IntegraGen est également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).

Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com

