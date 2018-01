IntegraGen : hausse de 4% du CA annuel

10/01/2018 | 08:48

IntegraGen, société spécialisée dans le décryptage du génome humain, publie un chiffre d'affaires 2017 en hausse de 4% à 6,2 millions d'euros, ainsi qu'une situation de trésorerie à fin décembre 2017 de 4,1 millions.



En termes de perspectives 2018, elle pointe le lancement commercial du logiciel d'interprétation des données génomiques et la vente du test miRpredX, prédictif de la réponse au traitement anti-EGFR pour les patients atteints d'un cancer colorectal métastatique.



Par ailleurs, IntegraGen et les Laboratoires GoPath annoncent un accord de licence qui permettra à GoPath de fournir un test de biologie basé sur le biomarqueur miR-31-3p, dont IntegraGen détient l'exclusivité d'exploitation, aux États-Unis et au Canada.



