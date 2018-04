IntegraGen – Résultats annuels 2017 : dynamisme soutenu des prestations de génomique clinique et amélioration du résultat net

Regulatory News:

IntegraGen (Paris:ALINT), société spécialisée dans la transformation de données issues d’échantillons biologiques en information génomique et en outils de diagnostic moléculaire pour l’oncologie, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 2017. Les comptes annuels ont été approuvés par le Conseil d’administration qui s’est tenu le 12 avril 2018.

Bernard Courtieu, Président Directeur-Général d’IntegraGen a déclaré : « Les résultats 2017 sont marqués par la réduction significative de la perte nette. L’année 2018 a débuté avec l’annonce du lancement commercial des logiciels d’interprétation SIRIUS™ et MERCURY™, un partenariat de distribution de ces deux logiciels avec la société américaine Twist Bioscience et la signature d’un accord de licence avec le laboratoire américain Gopath Laboratories pour mettre à disposition le test miR-31-3p en Amérique du Nord. Forts de ces avancées stratégiques, nous abordons 2018 avec l’ambition de délivrer une croissance profitable sur chacun de nos segments d’activité ».

ÉLÉMENTS FINANCIERS DE INTEGRAGEN SA

PRINCIPAUX INDICATEURS -EN MILLIERS D'EUROS 2017 2016 Var. % Total des produits d’exploitation 6 593 6 345 +4% Dont Chiffre d’affaires 6 247 6 022 +4% Dont Autres 346 323 +7% Total des charges d’exploitation 8 523 8 146 +5% Résultat d’exploitation (1 930) (1 801) (7%) Résultat courant (1 450) (1 760) +18% Résultat net (862) (1 651) +48%

Compte de résultat

Les revenus d’exploitation s’élèvent à 6 593 K€, en progression de 4% par rapport à 2016.

Le chiffre d’affaires s’élève à 6 247 K€ ; il intègre la vente de services en génomique, à hauteur de 6 107 K€, et les redevances de l’activité diagnostic qui représentent 140 K€.

Les autres revenus s’élèvent à 346 K€. Ils comprennent, notamment, une subvention de 151 K€ liée au projet ICE, achevé en décembre 2017 (développement d’un logiciel d’aide à l’interprétation des exomes cliniques) et une subvention de 110 K€ liée à l’industrialisation du kit miRpredX.

Le montant total des charges d’exploitation s’élève à 8 523 K€, en hausse de 5% par rapport à 2016.

Les frais de personnel ressortent à 2 951 K€, stables par rapport à l’exercice antérieur.

Les achats de marchandises s’élèvent à 2 908 K€, en hausse de 3% par rapport à l’exercice précédent du fait de la hausse de l’activité.

Les autres dépenses d’exploitation représentent 2 502 K€. Elles progressent de 15% en raison notamment des ressources externes ayant contribué à l’industrialisation et au lancement du kit miRpredX.

La perte d’exploitation s’élève à 1 930 K€, comparée à une perte de 1 801 K€ en 2016.

Le résultat financier est un gain de 540 K€ contre 41 K€ l’année précédente. Le résultat financier découle des gains et pertes de change constatés, notamment sur l’avance remboursable accordée à la filiale IntegraGen Inc. avant 2010, et qui a été incorporée au capital à la fin de l’année 2017.

Le résultat exceptionnel est un gain de 254 K€ en 2017 contre une perte de 162 K€ lors de l’exercice précédent. En 2017, la société a bénéficié d’un abandon de créance de 600 K€ de BPI. Des pertes exceptionnelles ont également été enregistrées, dont l’impact de la restructuration financière de la filiale IntegraGen Inc.

Les efforts de recherche et développement ont permis de dégager un crédit impôt recherche de 333 K€.

Le résultat net s’établit à -862 K€, comparé à -1 651 K€ en 2016, soit une réduction de près de la moitié de la perte.

Bilan

IntegraGen dispose d’une situation bilancielle solide sans aucune dette financière. Fin 2017, le total des avances remboursables inscrites au bilan s’élève à 0,5 M€ ; elles sont essentiellement constituées par l’aide BPI « Biomos ».

La trésorerie nette à fin 2017 s’élève à 4,1 M€ contre 2,7 M€ à fin 2016. En février 2017, la société a réalisé avec succès une augmentation de capital réservée de 3,7 M€.

Pour l’année 2017, la consommation de trésorerie, hors augmentation de capital, s’est élevée à 2,1 M€, en baisse de 0,2 M€ par rapport à 2016. A noter, la société a remboursé au cours de la période des avances remboursables à hauteur de 350 K€ à BPI.

ACTIVITÉ 2017

Services génomiques

Le chiffre d’affaires annuel 2017 progresse de 4 % par rapport à l’année 2016.

Les services génomiques représentent un chiffre d’affaires de 2,0 M€, en progression de 14% sur le segment clinique, notamment liée à l’accroissement significatif des projets menés en recherche clinique, en collaboration avec le centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy. Le centre Gustave Roussy et IntegraGen ont renouvelé courant 2017 le contrat de partenariat en cours pour une nouvelle période de trois années.

Sur le segment R&D, le chiffre d’affaires affiche un léger de recul 4% ; il s’élève à 4,1 M€. Le carnet de commandes enregistre cependant en 2017 une nette croissance de 12% qui permet l’anticipation d’une reprise sensible du niveau d’activité en services génomiques dans les mois à venir.

Dans l’activité diagnostique, la société enregistre ses premiers revenus qui s’élèvent à 140 K€, principalement liés au contrat de licence avec le Laboratoire Cerba, signé en mars 2017. Le kit miRpredX a obtenu le marquage CE en septembre 2017 et est désormais disponible sur le marché. Ce test mesure l’expression du biomarqueur miR-31-3p et permet aux cliniciens de prédire la réponse aux traitements anti-EGFR pour les patients atteints d’un cancer colorectal métastatique.

Software

Les travaux portant sur le logiciel d’interprétation ICE (Interpretation of Clinical Exome), réalisé en collaboration avec Gustave Roussy, l’Inserm et Sogeti Hightech ont été finalisés en décembre 2017.

La société a également développé deux solutions logicielles Big Data : SIRIUS™ et MERCURY™, permettant une exploration ultra-performante des données génomiques à large échelle. MERCURY™ est un outil d’interprétation biologique en cancérologie, disponible en continu sur le cloud. Destiné aux biologistes médicaux, il permet de transformer les données brutes, issues du séquençage haut débit, en un rapport de biologie moléculaire à usage clinique. Les deux logiciels sont disponibles commercialement depuis le début de l’année 2018.

Diagnostic en oncologie

Au travers de plusieurs études scientifiques, menées depuis 2011, IntegraGen a validé l’association entre l’expression du marqueur miR-31-3p et les effets du traitement par anti-EGFR chez les patients atteints d’un cancer du côlon métastatique.

Les activités opérationnelles et commerciales issues de ces recherches ont démarré en 2017. La société a notamment conclu un accord de licence avec le Laboratoire Cerba pour la mise à disposition du test de diagnostic dans le cancer colorectal métastatique. Les redevances à fin décembre s’élèvent à 0,1 M€. Par ailleurs, la société a annoncé en septembre 2017 le marquage CE-IVD du kit miRpredX, dont le projet industriel de production avait été lancé fin 2016. Ce kit est principalement destiné au marché européen.

PERSPECTIVES 2018

Les prestations réalisées pour le compte des laboratoires continueront de croître, portées par la hausse des prises de commandes en 2017 et les offres de séquençage intégrant la mise à disposition des nouveaux logiciels. L’augmentation des prises de commandes, de 12% en 2017, devrait se traduire par une croissance du revenu correspondante en 2018.

La société prévoit également de commercialiser les logiciels SIRIUS™ et MERCURY™ en mode SaaS. Un premier accord de distribution avec la société américaine Twist Bioscience, l’un des leaders du domaine des kits de capture ciblée de l’ADN, a été annoncé en février 2018.

Enfin, un accord de licence avec la société Gopath Laboratories, a été conclu en janvier 2018. Cet accord permet à GoPath Laboratories de fournir un test de biologie basé sur le biomarqueur miR-31-3p, dont IntegraGen détient l’exclusivité d’exploitation, aux États-Unis et au Canada.

A propos d’IntegraGen

IntegraGen est une société spécialisée dans le décryptage du génome humain, et réalise des analyses pertinentes et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Dans l’oncologie, qui se caractérise par un dérèglement génétique des cellules cancéreuses, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil génétique du patient.

IntegraGen compte trente-huit collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,2 M€ en 2017. Basée au Genopole d’Evry, IntegraGen est également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).

Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com

COMPTES ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ – INTEGRAGEN SA

En K€ 2017 2016 Var. % Chiffre d'affaires 6 247 6 022 +4% Subventions d'exploitation

et autres revenus 346 323 ns Total produits 6 593 6 345 +4% Charges d'exploitation (8 523) (8 146) (5%) Résultat d'exploitation (1 930) (1 801) (7%) Résultat financier 540 41 n/a Résultat courant avant impôt (1 449) (1 759) n/a Résultat exceptionnel 254 (162) +23% Impôts (CIR) (333) 271 +48% Résultat net (862) (1 651) +4%

BILAN SIMPLIFIÉ – INTEGRAGEN SA

En K€ 31/12/2017 31/12/2016 Actifs immobilisés 738 1 502 Stocks 360 378 Créances d'exploitation 2 410 2 140 Créances diverses 1 005 821 Trésorerie 4 132 2 727 Actif circulant 7 907 6 065 Ecart conversion 0 22 TOTAL ACTIF 8 645 7 590

En K€ 31/12/2017 31/12/2016 Capitaux propres 3 930 1 282 Avances conditionnées 540 1 492 Provisions pour risques et

charges 12 36 Dettes financières 0 0 Dettes d'exploitation 2 440 3 023 Dettes diverses 1 718 1 088 Ecart conversion 5 667 TOTAL PASSIF 8 645 7 590

