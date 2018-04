IntegraGen : présente des résultats positifs de l’étude sur les microARN circulants comme marqueurs prédictifs de la réponse à des traitements à l’European Lung Cancer Conference 2018

Ces données montrent que, chez les patients présentant un carcinome épidermoïde avancé du poumon, des biomarqueurs miRNA, dont IntegraGen détient la propriété intellectuelle, sont prédictifs de la réponse au traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase, ciblant l’EGFR (EGFR-TKI), et de l’émergence de résistances.

Regulatory News:

IntegraGen (FR0010908723 : ALINT, éligible PEA-PME), société spécialisée dans la transformation de données issues d’échantillons biologiques en information génomique et en outils de diagnostic moléculaire pour l’oncologie, annonce aujourd’hui avoir présenté des résultats concernant plusieurs biomarqueurs microARN lors du congrès annuel de l’European Lung Cancer Conference (ELCC). Les biopsies liquides réalisées sur un sous-groupe de 133 patients atteints de carcinome épidermoïde avancé du poumon, inclus dans l’essai clinique de phase III Lux-LUNG 8, ont montré que le niveau d’expression de microARN spécifiques permet de prédire la réponse aux traitements par Erlotinib ou Afatinib et de détecter l’émergence de résistances à ces EGFR-TKI au cours du traitement.

« Etant donné l’importance des EGFR-TKI dans le traitement du cancer du poumon, ces marqueurs moléculaires, prédictifs de la réponse à ces traitements et de l’émergence de résistances, constituent un enjeu majeur pour les cliniciens », a déclaré le Professeur Jacques Cadranel, chef du service de pneumologie de l’hôpital Tenon à Paris et l’un des co-auteurs de l’étude. Il ajoute : « Les résultats de notre étude donnent un aperçu de l’utilité clinique potentielle de la mesure de l’expression sanguine de certains microARN spécifiques, et contribuent à faire progresser la médecine de précision dans le traitement du carcinome épidermoïde avancé du poumon, pour permettre le choix d’un traitement optimisé pour chaque patient, en évitant les thérapies inefficaces ainsi que les coûts et effets secondaires associés ».

« Ces résultats démontrent d’une part l’utilité clinique de nos biomarqueurs dans la personnalisation de la prise en charge des patients atteints d’un cancer du poumon, et d’autre part notre capacité à mesurer l’expression de ces microARN à partir de prélèvements sanguins (biopsie liquide), une approche moins invasive pour le patient que la biopsie tumorale », a commenté Bernard Courtieu, PDG d'IntegraGen. Il ajoute également : « Les données présentées au congrès concernant le miR-31-3p élargissent le champ des indications cliniques potentielles du test développé par IntegraGen initialement dans le cadre du cancer colorectal métastatique. Ces travaux de recherche confirment l’expertise d’IntegraGen dans le domaine du séquençage nouvelle génération et dans la découverte de nouveaux biomarqueurs ».

Détail des résultats présentés au congrès de l’ELCC :

Yann Gaston-Mathe, Paul Fogel, Séverine Martin-Lannerée, et al., Le miR-31 circulant comme marqueur prédictif de l’efficacité des traitements par EGFR-TKI dans le carcinome épidermoïde avancé du poumon : une sous-analyse exploratoire de l’étude LUX-Lung 8 (link to abstract).

Yann Gaston-Mathe, Paul Fogel, Séverine Martin-Lannerée, et al., Des microARNs circulants comme nouveaux marqueurs prédictifs de l’efficacité de l’afatinib dans le carcinome épidermoïde avancé du poumon : une sous-analyse exploratoire de l’étude LUX-Lung 8 (link to abstract).

Le cancer du poumon est la première cause de mortalité liée au cancer, responsable de près d’un cinquième des décès liés au cancer. L’ELCC est un congrès annuel multidisciplinaire, dans le champ de l’oncologie thoracique, co-organisé par l’European Society for Medical Oncology (ESMO) et l’International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) en partenariat avec d’importantes sociétés représentant des spécialistes en oncologie thoracique comme l’European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), l’European Society of Thoracic Surgeons (ESTS), et l’European Thoracic Oncology Platform (ETOP).

A propos d’IntegraGen

IntegraGen est une société spécialisée dans le décryptage du génome humain, et réalise des analyses pertinentes et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Dans l’oncologie, qui se caractérise par un dérèglement génétique des cellules cancéreuses, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil génétique du patient.

IntegraGen compte trente-huit collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,2 M€ en 2017. Basée au Genopole d’Evry, IntegraGen est également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).

Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180411006407/fr/