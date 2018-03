INTERCONTINENTAL HOTELS : acquiert 51% de Regent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

InterContinental Hotels Group (IHG) annonce aujourd’hui un accord portant sur l'acquisition d'une participation de 51% du capital de Regent Hotels and Resorts pour un montant de 39 millions de dollars en cash. Cet accord comporte une clause permettant à IHG d’acquérir les 49% restants graduellement à partir de 2026. Le groupe hôtelier britannique souhaite ainsi étoffer son offre de prestation de luxe et développer la marque Regent en passant de 6 hôtels actuellement à plus de 40 à long terme. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2018.