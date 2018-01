InterContinental Hotels : Fin du siège de l'Hôtel Inter Continental de Kaboul

(Actualisé avec bilan, revendication, réactions)

par Akram Walizada et Mirwais Harooni

Les forces spéciales afghanes ont mis fin au siège de l'Hôtel Inter Continental de Kaboul dimanche, tuant le dernier assaillant d'un groupe d'hommes armés qui avaient pris d'assaut le bâtiment samedi en fin de journée, a dit le porte-parole du ministère de l'Intérieur Najib Danesh.

Il a fallu treize heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'établissement de luxe après cette attaque revendiquée par les taliban qui a fait au moins cinq morts et six blessés, selon Najib Danish. Le bilan sera cependant probablement revu à la hausse.

Plus de 150 clients de l'hôtel ont réussi à prendre la fuite pendant l'assaut, alors que des parties du bâtiment étaient en feu. Certains ont été secourus par les forces de sécurité, d'autres ont pu s'enfuir par les fenêtres des étages supérieurs en se laissant glisser le long de l'immeuble grâce à des draps noués entre eux.

Najib Danish a déclaré que les assaillants étaient au nombre de trois, mais des témoins ont parlé de quatre hommes armés et les taliban ont dit que l'attaque avait été menée par cinq combattants.

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a imputé la responsabilité de l'attaque au réseau Haqqani, allié aux taliban.

Alors que l'aube se levait sur la capitale afghane, d'épais nuages de fumée noire continuaient de s'élever de l'hôtel, l'un des deux principaux établissements de luxe de la ville.

Plusieurs véhicules blindés américains équipés de fusils mitrailleurs ont été aperçus à proximité de l'hôtel, aux côtés d'unités de police afghanes.

GHANI ACCUSE LE PAKISTAN

Jeudi, l'ambassade des Etats-Unis dans la ville avait diffusé une alerte concernant le risque d'attaques visant des hôtels, alors que les Etats-Unis ont intensifié leurs opérations militaires contre les insurgés islamistes en dehors de Kaboul.

Le directeur de l'établissement, Ahmad Haris Nayab, qui est sorti sain et sauf, a déclaré que les assaillants avaient pénétré dans la partie principale de l'hôtel en passant par les cuisines.

L'hôtel, situé sur une colline et placé sous haute protection, avait déjà été la cible d'une attaque des taliban en 2011.

Ce bâtiment imposant datant des années 1960 est souvent utilisé pour des conférences et événements officiels.

S'il en partage le nom, l'établissement n'appartient pas au groupe InterContinental Hotels Group (IHG) depuis 1980, selon IHG.

Les circonstances de l'attaque restent floues, Najib Danish se contentant de noter que la sécurité de l'hôtel avait été confiée à une entreprise privée trois semaines plus tôt.

La sécurité à Kaboul a été encore renforcée l'an dernier après une série d'attentats, dont l'un au camion piégé a fait au moins 150 morts en mai dernier devant l'ambassade d'Allemagne.

Des quartiers entiers du centre-ville sont protégés par de hauts blocs de béton et des barrages policiers.

Le président afghan Ashraf Ghani a ordonné une enquête sur l'attaque de l'hôtel et déclaré que les assaillants étaient aidés par des pays voisins, allusion au Pakistan.

"Tant que des groupes terroristes bénéficieront d'une protection et d'un sanctuaire, la région ne connaîtra ni sécurité ni stabilité", a déclaré le chef de l'Etat afghan. (Hamid Shalizi, Akram Walizada, Mirwais Harooni et David Brunnstrom à Washington; Nicolas Delame, Jean-Stéphane Brosse et Benoît Van Overstraeten pour le service français)