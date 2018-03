InterContinental Hotels : met la main sur la chaine Regent

14/03/2018 | 13:33

InterContinental Hotels Group annonce un accord pour l'acquisition d'une participation de 51% au capital de Regent Hotels and Resorts pour 39 millions de dollars en numéraire, avec option d'achat des 49% récents de façon progressive à partir de 2026.



La chaine hôtelière britannique a l'intention de faire progresser la marque acquise en la faisant passer de six hôtels actuellement à plus de 40 hôtels dans des villes ou des lieux de tourisme clés sur le long terme.



La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2018 après satisfaction de certaines conditions usuelles.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.