IBM dépasse les attentes au 1er trimestre mais sa prévision annuelle déçoit

New York (awp/afp) - Le groupe informatique américain IBM a dégagé au premier trimestre un chiffre d'affaires et des bénéfices supérieurs aux attentes mais ses prévisions pour l'ensemble de l'année ont déçu et son titre chutait mardi soir à Wall Street.

L'entreprise estime que son bénéfice par action hors élément exceptionnel, la référence aux Etats-Unis, devrait atteindre 13,80 dollars en 2018. C'est un peu moins que les 13,84 dollars anticipé par les analystes.

A la Bourse de New York, dans les échanges électroniques suivant la clôture, son action tombait vers 21H00 GMT de 5,28%.

Le groupe, qui a pendant longtemps pâti de ventes en berne, est pourtant parvenu à poursuivre le redressement entamé fin 2017 quand il avait enregistré pour la première fois en près de six ans une augmentation de son chiffre d'affaires.

De janvier à mars, ses ventes ont progressé de 5% pour atteindre 19,07 milliards de dollars.

"Ces résultats renforcent l'idée que nos clients apprécient nos technologies novatrices, notre expertise ainsi que notre engagement et nos actions en ce qui concerne la gestion de leur confidentialité et de leurs données", a estimé Ginni Rometty, la patronne du groupe, citée dans le communiqué.

La bonne performance des divisions du groupe dédiées aux services dématérialisés en ligne (aux ventes en hausse de 22%), à l'analytique (+9%) et à la sécurité (+65%) en sont aussi à ses yeux une illustration.

Le chiffre d'affaires s'affiche un peu au-dessus des 18,82 milliards attendus par les analystes. Toutefois en prenant en compte les effets de change, les ventes se sont tout juste stabilisées.

IBM a par ailleurs dégagé sur la période un bénéfice de 1,68 milliard de dollars, en baisse de 4% par rapport à la même période en 2017.

Le bénéfice ajusté par action s'est lui élevé à 2,45 dollars, soit quatre cents de plus que ce que prévoyaient les analystes.

