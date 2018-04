IBM : le BPA dépasse les attentes au 1er trimestre

18/04/2018 | 10:18

IBM a dévoilé mardi soir un bénéfice net opérationnel (non GAAP) en hausse de 2% à 2,3 milliards de dollars au titre de son premier trimestre 2018, soit 2,45 dollars par action, un BPA supérieur de cinq cents au consensus.



En croissance de 5% à 19,1 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du géant informatique basé à Armonk (Etat de New York) a profité de la vigueur de ses 'impératifs stratégiques' (+15%), en particulier le cloud (+20%).



Fort de ces performances, IBM réaffirme ses objectifs annuels d'un BPA opérationnel d'au moins 13,80 dollars, niveau toutefois inférieur de trois cents au consensus, ainsi que d'un free cash-flow de l'ordre de 12 milliards de dollars.



