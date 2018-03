IBM : prévisions annuelles confirmées

20/03/2018 | 15:57

IBM a réitéré mardi ses prévisions de résultats pour l'exercice en cours, mais celles-ci, conformes aux attentes de Wall Street, s'avèrent insuffisantes pour doper son cours de Bourse.



A la veille d'une réunion avec les investisseurs et les analystes, le géant de l'informatique a confirmé ses prévisions de bénéfice par action (BPA) opérationnel, suivant les normes non GAAP, pour 2018.



Ainsi, le groupe vise toujours un BPA opérationnel d'au moins 13,80 dollars cette année, un chiffre parfaitement en ligne avec la moyenne des prévisions des analystes.



IBM avait déjà fait part de cet objectif en janvier, au moment de la publication de ses résultats du quatrième trimestre.



L'action IBM cède actuellement 0,4% à 156,7 dollars à la Bourse de New York.



