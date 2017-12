Aérien: IAG annonce le rachat d'actifs de Niki

LONDRES (awp/afp) - Le groupe hispano-britannique IAG a annoncé vendredi le rachat d'actifs de la compagnie à bas coûts Niki, insolvable comme sa maison mère Air Berlin.

IAG, troisième transporteur aérien européen, "va racheter des actifs de la compagnie aérienne autrichienne Niki (...) pour un montant de 20 millions d'euros et fournir à Niki des liquidités pouvant atteindre 16,5 millions d'euros", écrit-il dans un communiqué.

IAG précise que l'opération "est réalisée par une filiale nouvellement créée", basée en Autriche, de Vueling, compagnie espagnole à bas-coûts faisant partie du groupe qui comprend aussi Iberia et British Airways.

La transaction est sujette à l'approbation des autorités européennes de la concurrence, ajoute-t-il.

Les actifs concernés comprennent "jusqu'à 15 avions de la famille A320 et un portefeuille de créneaux horaires attractifs dans différents aéroports, dont Vienne, Düsseldorf, Munich, Palma et Zurich".

La société nouvellement créée prévoit d'employer environ 740 employés de Niki, poursuit IAG.

"Cet accord permettra à Vueling d'accroître sa présence en Autriche, en Allemagne et en Suisse et offrira aux consommateurs de la région un plus grand choix de vols à bas prix", a commenté le directeur général d'IAG, Willie Walsh, cité dans le communiqué.

Niki a été placée en redressement judiciaire à la mi-décembre après la défection du géant Lufthansa, qui souhaitait reprendre la compagnie en même temps que des parties d'Air Berlin. Le groupe allemand y a finalement renoncé après les réserves posées par l'autorité européenne de la concurrence.

Depuis, les 21 appareils de Niki sont au sol et l'avenir d'un millier de salariés en suspens.

L'administrateur judiciaire Lucas Flöther avait indiqué la semaine dernière que les "perspectives (étaient) bonnes" de trouver un repreneur, en insistant sur sa capacité à apporter immédiatement de l'argent frais pour faire redécoller Niki, dont la licence d'exploitation de Niki expire le 3 janvier 2018.

eg/nth