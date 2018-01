Emballage: WestRock rachète KapStone pour 4,9 milliards de dollars

WestRock, numéro deux mondial de l'emballage derrière International Paper, avait acquis l'an dernier Multi Packaging Solutions International et cédé parallèlement sa division de distributeurs de savon et de sprays de parfum pour se recentrer sur le papier et le carton, son coeur de métier.

Le groupe propose 35 dollars par action ou 0,4981 action WestRock pour chaque action KapStone apportée, soit une prime de 32% par rapport au cours de clôture de sa cible vendredi (26,54 dollars).

L'action KapStone bondit de 29,83% à 34,43 dollars vers 17h55 GMT à Wall Street, après une poussée à 34,91 dollars, tandis que WestRock recule de 2,68%.

Le montant annoncé de 4,9 milliards de dollars comprend la dette de 1,36 milliard de KapStone.

La transaction, que WestRock espère finaliser lors du trimestre clos le 30 septembre, devrait avoir un effet relutif immédiat sur ses résultats et générer des économies d'environ 200 millions de dollars d'ici l'exercice 2021, ont précisé les deux sociétés dans un communiqué commun.

WestRock, basé à Norcross dans l'Etat de Géorgie, résulte de la fusion en 2015 de MeadWestvaco et Rock-Tenn pour 16 milliards de dollars. KapStone est pour sa part basé à Northbrook (Illinois), dans la banlieue de Chicago.

"C'était l'une des dernières possibilités de consolidation dans une industrie qui commence à être très bien structurée", commente Steven Chercover, analyste chez D.A. Davidson & Co.

(Arunima Banerjee à Bangalore, Juliette Rouillon et Véronique Tison pour le service français)