INTERPARFUMS : a dévoilé des résultats solides, comme prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Interparfums abandonne 0,4% à 35,85 euros après la publication de résultats annuels légèrement supérieurs à ses objectifs. Une performance qui ne bénéficie pas à l'action, le concepteur de parfums sous licence (Monblanc, Lanvin, Coach, Jimmy Choo, Repetto...) étant coutumier du fait. En 2017, le groupe français a dévoilé un bénéfice net part du groupe en croissance de 23% pour son exercice 2017, à 40 millions d'euros. Son résultat opérationnel a progressé pour sa part de 21% à 60 millions, représentant 14,2% (+0,6 point) d'un chiffre d'affaires déjà publié de 422 millions, en hausse de 15,4%.Fin janvier, Interparfums avait relevé sa prévision de marge opérationnelle 2017 à 14% contre 13,5% le 10 janvier dernier et 13-13,5% en novembre 2017.En termes de perspectives, les dirigeants du groupe ont confirmé leurs cibles 2018 : un chiffre d'affaires de 430 millions d'euros et une marge opérationnelle comprise entre 13 et 13,5%.Fort de ces résultats et de ces prévisions, Interparfums proposera à l'Assemblée générale du 27 avril 2018 un dividende de 0,67 euro par action au titre de 2017 en forte augmentation de 34 %. Le groupe proposera aussi une nouvelle attribution gratuite d'actions en juin prochain, pour la 19e année consécutive, sur la base d'une action nouvelle pour dix actions détenues.Les analystes n'ont guère réagi à ces annonces. Gilbert Dupont a confirmé sa recommandation Alléger et son objectif de cours de 36,8 euros sur Interparfums, observant que cette publication ne réservait pas de surprise à part la forte hausse du dividende.Oddo BHF a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 36 euros sur la valeur. Le broker estime qu'hors effet périmètre (entrée d'une nouvelle marque) – ce qui n'est pas exclu car, lors de la présentation du chiffre d'affaires au quatrième trimestre, le CEO avait évoqué la possibilité d'une nouvelle marque d'ici la fin 2018 – le titre est sans doute "coiffé" (le potentiel de hausse est inexistant) car le consensus s'est déjà positionné au-dessus des prévisions du groupe. De plus, la parité euro/dollar est pénalisante. Enfin, les multiples sont plutôt élevés.L'action, qui affiche un gain de 37% en un an, se traite environ 34 fois ses bénéfices 2017.